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        17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü izinsiz aldığı araçla kaza yaptı

        Tekirdağ Çorlu'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, babasından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı. Kazada genç sürücü yaralanırken polis inceleme başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:03
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        17 yaşındaki sürücü izinsiz aldığı araçla kaza yaptı
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        Çorlu'nun Çobançeşme Mahallesi Celal Atik Sokak üzerinde 17 yaşındaki Ö.T.K.'nin ehliyetsiz olarak kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

        Kaza sonrası yaralanan Ö.T.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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        #trafik kazası
        #tekirdağ çorlu
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