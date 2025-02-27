Bozcaada'da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 19 çuval deniz patlıcanı (deniz hıyarı) denize bırakıldı
Giriş: 27.02.2025 - 18:26 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:28
Çanakkale'de Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesi açıklarındaki Ortafener Adası önlerindeki şamandırada çuvallar içinde deniz patlıcanlarının (deniz hıyarı) bulunduğu tespit edildi.
Yapılan kontrollerde kaçak avlanan deniz patlıcanlarının canlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, deniz patlıcanlarını yeniden denize bıraktı.
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