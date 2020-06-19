Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü korona tablosuna göre vaka sayısı 185.245'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.905 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Koronavirüs tablosu...

19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. "

18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de 19 Haziran Koronavirüs tablosuna göre 1214 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 185.245 ve can kaybının 4.905 olduğu açıklandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 794 artarak 119 bin 955'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1238 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 47 bin 748'e, vaka sayısı da 22 bin 765 artarak 978 bin 142'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 192 bin 628 vaka ve 11 bin 846 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.