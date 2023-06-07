TCMB 2 ayda 96 ton altın sattı

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Dünya Altın Konseyi nisan ayına ilişkin resmi altın rezervi verilerini yayımladı. Buna göre nisan ayında dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 71 tonluk bir düşüş yaşandı. Bu, Mart 2022'den bu yana altın rezervlerindeki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Dünya Altın Konseyi 2023 genelinde merkez bankalarının alım tarafında olmasını beklediklerini, nisan ayındaki düşüşün TCMB tarafından yapılan satış sebebiyle yaşandığını bildirdi.

Açıklanan verilere göre TCMB nisan ayında 80.8 ton altın sattı. Raporda bu satışların iç talebe cevap vermek için yapıldığı ifade edildi. Mart ayında da 15.3 tonluk satış yapan TCMB'nin altın rezervleri böylece 2 ayda 96.1 ton azaldı.

TCMB yılın ilk 2 ayında ise toplam 45.6 tonluk altın alımı yapmıştı. Böylece yılın ilk 4 ayında rezervlerde net 50.5 ton düşüş yaşandı. Toplam altın rezervi 491.5 tona geriledi.

Son 2 aydaki satışlardan önce TCMB 15 ay üst üste altın rezervlerinde artışa gitmişti.

Son 3 yılda aylara göre TCMB altın rezervlerinde yaşanan değişim:

Ay Net değişim(ton) Nis.20 16,4 May.20 13,8 Haz.20 1,3 Tem.20 12,4 Ağu.20 -25,0 Eyl.20 -22,2 Eki.20 -10,5 Kas.20 -26,5 Ara.20 -3,5 Oca.21 -2,9 Şub.21 16,2 Mar.21 -8,0 Nis.21 6,5 May.21 8,6 Haz.21 -8,3 Tem.21 5,0 Ağu.21 2,8 Eyl.21 -21,1 Eki.21 -2,3 Kas.21 -7,8 Ara.21 10,9 Oca.22 10,4 Şub.22 21,8 Mar.22 4,8 Nis.22 5,6 May.22 13,3 Haz.22 7,7 Tem.22 11,6 Ağu.22 8,9 Eyl.22 10,7 Eki.22 8,9 Kas.22 19,3 Ara.22 24,8 Oca.23 23,1 Şub.23 22,5 Mar.23 -15,3 Nis.23 -80,8

Nisan ayında TCMB'nin ardından en fazla altını, 13 ton ile Kazakistan Merkez Bankası, 2 ton ile Özbekistan ve 0.6 ton ile Kırgızistan merkez bankaları sattı.

En fazla alım ise 15 ton ile Polonya Merkez Bankası tarafından yapıldı. Çin Merkez Bankası nisanda altın rezervlerini 8 ton, Çekya Merkez Bankası ise 2 ton artırdı.

2022'DE EN ÇOK ALIM YAPAN OLMUŞTU

2022 yılında ise TCMB 147.6 tonluk alım ile dünyanın en fazla altın alımı yapan merkez bankası olmuştu. Geçen yıl genelinde altın alımında TCMB'yi 62 ton ile Çin Merkez Bankası ve 47 tonluk alım ile Mısır Merkez Bankası takip etmişti.