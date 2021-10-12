Tatbikat için düğmeye bastılar! 0:00 / 0:00

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğinde düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı başladı. USOM tarafından hazırlanan Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı’nda 36 kurumdan 135 uzman, 2 gün boyunca kıyasıya mücadele edecekler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'nın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, ​​BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren katıldı.

Tatbikatın açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektörüne 2003-2021 döneminde 92 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini vererek, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki dünyanın dev ekonomilerini sarsan zorlu salgın dönemine rağmen ülkemizin telekom ve mobil işletmecilerinin toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre yüzde 27.3 artışla 2020'de yaklaşık 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bakanlık olarak bu yatırımların önünü açacağımıza ve hızlandırmaya devam edeceğimize emin olabilirsiniz" dedi.

İletişim altyapısının ve hizmetlerin geliştirilmesini hiçbir zaman tek başına yeterli görmediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bu hizmetlerin geliştiği hızda coğrafyada da yayılmasının ve tüm vatandaşların yararlanabilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

“ULUSAL SİBER GÜVENLİK ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ”

"Siber güvenlik artık bir milli güvenlik meselesidir." diyen Karaismailoğlu, uluslararası araştırmalara göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıpların maliyetinin 2021'de dünya genelinde 6 trilyon doları bulacağının öngörüldüğünü, bu nedenle ulusal siber güvenliğin sağlanmasının öncelikli gündemleri olduğunu aktardı.

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamalarıyla son 4 yılda Türkiye'yi hedef alan yüz binlerce saldırıyı engellediklerine dikkat çeken Karaismailoğlu, siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların geliştirilmesinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Karaismailoğlu, 2035'e kadar dünya ekonomisine 4 trilyon dolar katkı yapması ve 23 milyon istihdam oluşturması beklenen 5G için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılması için de yatırımlara devam ettiklerini kaydederek, bunun için işletmecilerin, üretici firmaların ve diğer sektör paydaşlarının görüşlerini aldıklarını anlattı.

36 KURUM VE 135 UZMAN İLE 2 GÜNLÜK TATBİKAT

Ulusal Siber Kalkan 2021 tatbikatında katılımcı kurumların siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını geliştirmelerini ve hazırlık seviyelerini artırmalarını amaçladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Kurumlarımız, bu süreçte, mevcut siber güvenlik riskleri ve etkilerini deneyimleme ve siber tehditlerin engellenmesinde ulusal iş birliğinin bir parçası olma tecrübesini yaşayacaklar. Simülasyon ortamında eksikliklerini görmelerini sağlayarak ilerideki çalışmalarına katkı sunmayı da amaçlıyoruz. Ulusal siber güvenlik tatbikatlarımız, kurumlarımız arasındaki deneyim paylaşımı için de kıymetli bir platform olma özelliğini taşıyor. Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021 kapsamında​ sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar​ 36 kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 135 siber güvenlik uzmanı bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacaklar. Tatbikatlar neticesinde siber korsanlar ve teröristler karşılarında uzman profesyonelleri bulacaklar. Yetiştirdiğimiz siber uzmanlar sayesinde varsa açıklarımızı kapatacak ve saldırıları en etkin şekilde bertaraf etmenin yöntemlerini bulacağız."

“1 SAATTE 16 MİLYON İNTERNET ADRESİNİN TARIYORUZ”

BTK'nın 7 gün 24 saat siber güvenliğin, "siber vatanın koruyucusu" olarak görevine devam ettiğini ve BTK bünyesinde kurulan USOM'un da 2013'ten bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesi bağlamında, USOM koordinasyonunda, "enerji, sağlık, bankacılık, finans, ulaşım, elektronik haberleşme, su yönetimi" gibi kritik sektörlerde faaliyet gösterecek şekilde Siber Olaylara Müdahale ekiplerini (SOME) oluşturduklarını ifade etti.

Sayan, Türkiye genelinde SOME'lerle birlikte 1900'ü aşkın kamu kurum ve kuruluşundaki ekiplerin koordinasyonunun USOM tarafından sağlandığını belirterek, "36'nın üzerinde kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu tatbikat alanında, 135 siber güvenlik uzmanı kendi sistemlerinin siber güvenliğinin sağlanması için yarışacaklar" diye konuştu.

USOM bünyesinde yürütülen çalışmalarla AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA, SINKHOLE ve KULE gibi sistemlerle 1 saatte 16 milyon internet adresinin (IP) tarandığı, 126 bin web sitesinin 2 milyon sayfasının 7 saatte taranıp analiz edildiği bilgisini veren Sayan, "Bu yerli ve milli altyapılar sayesinde 700'den farklı zafiyet tipi sürekli olarak kontrol ediliyor. 500'den farklı saldırı imzası anlık olarak takip ediliyor, günlük 4 milyon sahte web sitesi kontrolü yapılıyor" dedi.

İki gün boyunca sürecek olan tatbikatın açılışına katılan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da "Ülkemizde de Kurumumuz bünyesinde bulunan USOM siber vatanımızı korumak için adeta kale görevi üstleniyor. SOME'ler, kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik olarak USOM'un koordinasyonunda 7/24 görevlerinin başında yer alıyor" dedi.