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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak?

20 yaş altı çocuklar ve gençler ne zaman sokağa çıkacağını merak ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için haftanın belirlenen gün ve saatlerinde sokağa çıkma izni verildi. Dün 65 yaş üstü sokağa çıkarken, şimdi 20 yaş altı dışarı çıkacağı günü bekliyor. Peki 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

Sokağa çıkma yasağı

20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? soruları gündemde. Dün 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıkarak yürüyüş yaptı. 20 yaş altı ise 2 grup halinde ve 2 farklı günde sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkma yasağı Mayıs ayı boyunca devam edecek. Ancak sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli günlerde 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildi. İşte 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba,

15-20yaş grubu için de 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı günlerin birinde saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabiliyor. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.

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