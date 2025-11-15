2002'den bu yana 13 bin 377 kültür varlığı Türkiye'ye döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımla 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı.

Ersoy, 'Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız!' dedi.

BİNLERCE ESER EVİNE DÖNDÜ

Ersoy’un açıkladığı verilere göre yalnızca 2018’den bu yana 9 binden fazla eser Türkiye’ye getirildi.

2002’den bu yana ülkeye kazandırılan toplam kültür varlığı sayısı ise 13 bin 377’ye ulaştı.

Son iki yılın rakamları da dikkat çekti. 2024’te 1.149 eser, 2025’te ise 109 eser iade edildi.

Bakan Ersoy’un paylaşımı şöyle:

“Galata Kulesi’nin eşsiz silueti üzerinde dün akşam güçlü bir mesaj verdik: Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız!

Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz.

Göreve başladığımız 2018’den bu yana 9.062, 2002’den bu yana ise 13.377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık.