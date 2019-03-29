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2018'de iklim değişikliği dünyayı nasıl etkiledi?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO),2018 Küresel İklim Durumu raporunda iklim olaylarına bağlı felâketlerin 62 milyondan fazla insanı etkilediğini açıkladı. Uzmanlar iklim değişikliğinin dünyayı giderek daha hızlı etkilediğini söylüyor. Peki geçtiğimiz yıl bunun belirtilerini nasıl gördük?

Giriş: 29.03.2019 - 09:17 | Güncelleme:
- Getty Images
Florence Kasırgası, 2018'de 1 milyar dolardan fazla hasara neden olan 14 felaketten sadece biriydi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO),küresel ısınmanın Dünya'yı hem fiziksel hem de ekonomik olarak giderek daha fazla etkilediğini açıkladı.

WMO'nun 2018 Küresel İklim Durumu raporunda, rekor düzeydeki sera gazı salınımının "giderek daha tehlikelileşen sıcaklık artışlarına" neden olduğu belirtildi.

Örgüt, yıllık küresel iklim kayıtlarını 25'inci kez paylaştı.

1993 yılında ilk rapor yayınlandığında atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 357 ppm (milyonda bir parçacık) iken, günümüzde 405,5 ppm'ye yükseldi ve küresel sıcaklık artışlarını etkiledi.

- Getty Images
İklim değişikliği sonucu Endonezya'da su seviyesi yükselerek günlük yaşama darbe vurdu.

2018 yılı kayıtlı en sıcak dördüncü yıl olarak kayda geçmişti.

Bu dönemde sera gazına sıkışan enerjinin yüzde 90'ı deniz ve okyanuslara uzandı.

Okyanuslar yüzeyden 700 metre derinlikte ve 2000 metre derinlikte incelendiğinde, su sıcaklığı seviyesinin rekor düzeye yükseldiği görüldü. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre su seviyesi de küresel düzeyde artmayı sürdürdü ve 3,77 mm yükseldi.

- Getty Images

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, küresel ısınmanın yılın başından bu yana yaşanan felaketlerle kendisini gösterdiğini söyledi.

WMO'nun raporuna göre 2018'de iklim değişikliğinin başlıca etkileri şunlardı:

  • İklim olayları ve aşırı ısınmaya bağlı afetler 62 milyondan fazla insanı etkiledi.
  • Seller yaklaşık 35 milyon insanı etkiledi.
  • ABD'deki Florence ve Michael kasırgaları, ülkede milyarlarca dolarlık hasara neden olan 14 felaketten sadece ikisiydi.
  • Yılın en şiddetli fırtınası olarak kayda geçen Mangkhut Tayfunu, çoğu Filipinler'de 2,4 milyon kişiyi etkiledi ve 134 kişinin ölümüne neden oldu.
  • Avrupa, Japonya ve ABD'de sıcaklık dalgaları ve orman yangınları sonucu 1,600'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
  • Hindistan'ın Kerala eyaletinde, son yüzyılın en kötü sel ve yağışları görüldü.

BM'den dünya liderlerine: İkilm zirvesine bir demeçle değil, bir planla gelin

Rapor, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla New York'ta düzenlenen bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Guterres dünya liderlerine Eylül ayında New York'ta düzenlenecek iklim zirvesi öncesi şu çağrıda bulundu: "Bir demeçle gelmeyin, bir planla gelin."

- Getty Images

Guterres raporun önsözünde "Artık ertelemeye vaktimiz yok" dedi..

Bu haftanın başına Uluslararası Enerji Ajansı da kaygı verici bazı veriler yayınladı.

Raporda geçtiğimiz 6 yılda enerji tüketiminin rekor büyümeye ulaştığı ve 2018'de karbon emisyonunun yüzde 1,7 arttığı açıklandı.

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