2018'de iklim değişikliği dünyayı nasıl etkiledi?

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO),küresel ısınmanın Dünya'yı hem fiziksel hem de ekonomik olarak giderek daha fazla etkilediğini açıkladı.
WMO'nun 2018 Küresel İklim Durumu raporunda, rekor düzeydeki sera gazı salınımının "giderek daha tehlikelileşen sıcaklık artışlarına" neden olduğu belirtildi.
Örgüt, yıllık küresel iklim kayıtlarını 25'inci kez paylaştı.
1993 yılında ilk rapor yayınlandığında atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 357 ppm (milyonda bir parçacık) iken, günümüzde 405,5 ppm'ye yükseldi ve küresel sıcaklık artışlarını etkiledi.
2018 yılı kayıtlı en sıcak dördüncü yıl olarak kayda geçmişti.
Bu dönemde sera gazına sıkışan enerjinin yüzde 90'ı deniz ve okyanuslara uzandı.
Okyanuslar yüzeyden 700 metre derinlikte ve 2000 metre derinlikte incelendiğinde, su sıcaklığı seviyesinin rekor düzeye yükseldiği görüldü. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre su seviyesi de küresel düzeyde artmayı sürdürdü ve 3,77 mm yükseldi.
WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, küresel ısınmanın yılın başından bu yana yaşanan felaketlerle kendisini gösterdiğini söyledi.
WMO'nun raporuna göre 2018'de iklim değişikliğinin başlıca etkileri şunlardı:
Rapor, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla New York'ta düzenlenen bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.
Guterres dünya liderlerine Eylül ayında New York'ta düzenlenecek iklim zirvesi öncesi şu çağrıda bulundu: "Bir demeçle gelmeyin, bir planla gelin."
Guterres raporun önsözünde "Artık ertelemeye vaktimiz yok" dedi..
Bu haftanın başına Uluslararası Enerji Ajansı da kaygı verici bazı veriler yayınladı.
Raporda geçtiğimiz 6 yılda enerji tüketiminin rekor büyümeye ulaştığı ve 2018'de karbon emisyonunun yüzde 1,7 arttığı açıklandı.
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