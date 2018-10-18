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Londra Doğal Tarih Müzesi, bu yıl 54. kez 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı'nı seçmek için için kolları sıvadı. 95 ülkeden 45 binden fazla başvurunun olduğu yarışmada kazanan belli oldu. 2018 Yılının Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın Baş Ödülünü'nü Hollandalı fotoğrafçı Marsel van Oosten, 'Altın Çift' isimli çalışmasıyla kazandı.