New York Moda Haftası'ndan ilham verecek koleksiyonlar!

ABD'nin New York kentinde dünyaca ünlü modacıların koleksiyonlarını görücüye çıkardığı New York Moda Haftası tam gaz devam ediyor. 14 Eylül'e kadar devam edecek New York Moda Haftası (NYFW) kapsamında Tom Ford, Escada, Jeremy Scott ve daha pek çok marka yeni koleksiyonlarını sergiledi