New York Moda Haftası'ndan ilham verecek koleksiyonlar!

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Dünyanın tanınmış tasarımcılarının kreasyonlarını görücüye çıkardığı New York Moda Haftası (NYFW) tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın sayılı moda etkinliklerinden kabul edilen moda haftasında Kate Spade, Escada, Tom Ford ve daha pek çok modaevi, 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını görücüye çıkardı. New York Moda Haftası kapsamında, tasarımcıların koleksiyonlarını sizler için bir araya getirdik.

BADGLEY MISCHKA - İLKBAHAR /YAZ 2019