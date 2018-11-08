2018 yılı sinemaseverler için güzel bir yıl oldu. Pek çok önemli yapım vizyona girdi ve onlarca iddialı film kasım ve aralık ayında izleyiciyle buluşacak! Peki 2019'da bizi neler bekliyor?
2019'a girmeye çok az bir süre kalmışken önümüzdeki yıl vizyona girecek en heyecan verici filmleri listeledik
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ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD - 23 AĞUSTOS 2019
1969 yazında Los Angeles'de geçen filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Quentin Tarantino'nun yönettiği filmin başrol oyuncularında yok yok. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth ve daha pek çok ismin yer aldığı film sabırsızlandırıyor.
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CAPTAİN MARVEL - 8 MART 2019
Senaryosunu Meg LeFauve ve Nicole Perlman'ın kaleme aldığı Captain Marvel filmi, 90'lı yıllarda geçiyor ve uzaylı Kree ırkı ile yaşadığı temas sonrası insan üstü güçlere kavuşan savaş uçağı pilotu Carol Danvers, namıdiğer Captain Marvel'in hikayesini anlatıyor.
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CAPTAIN MARVEL - 7 MART 2019
Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan ve Clark Gregg'in gibi isimlerin başrollerini paylaştığı filmdeki ana karakter Captain Marvel'a Room (Gizli Dünya) filmi ile tanıdığımız ABD'li oyuncu Brie Larson hayat veriyor. Brie Larson'ın Marvel evreninin ilk kadın süper kahramanına hayat vereceği filmde, özel güçler kazanan Carol Danvers'ı iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmaya çalışmasını göreceğiz.
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GREYHOUND - 21 MART 2019
Alman denizaltılarından kaçarak Kuzey Atlantik'i geçmeye çalışan Amerikan savaş gemisi 'Greyhound'un kaptanı Ernest Krause'nin hikayesini beyazperdeye taşıyor. Yönetmenliğini Aaron Schneider'in, senaristliğini ve yapımcılığını Tom Hanks'in üstlendiği filmin başrolünde yine Tom Hanks var.
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X-MEN: DARK PHONENIX - ŞUBAT 2019
Sinemaseverlerin merakla beklediği X-Men: Dark Phoenix, 1990 yıllarında geçiyor. Charles Xavier (James McAvoy) ve ekibi bir yandan gücü kontrolünün dışına çıkan Jean Grey'i (Sophie Turner) durdurmak bir yandan da dünyayı ele geçirmeye çalışan uzaylılara engel olmak için mücadele ediyor. Simon Kinberg'in yönettiği filmde McAvoy ve Turner'ın yanı sıra Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Michael Fassbender ve Nicholas Hoult rol alıyor.
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CHAOS WALKING: THE KNIFE OF NEVER LETTING GO - 28 ŞUBAT 2019
Daisy Ridley (Viola Eade) ve Tom Holland'ın (Todd Hewit) başrollerini paylaştığı film 'Yeni Dünya' adlı bir gezegende geçiyor. Gezegen, 'Noise' adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme dönmüş durumda. Düşünce okumaya sebep olan bu virüs, getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklüyor. Ancak Todd ve Viola bu virüsü etkisiz hale getirebiliyor. Nasıl mı? Cevabı muhtemelen şubatta öğreneceğiz.
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THE VOYAGE OF DOCTOR DOLITTLE - 5 NİSAN 2019
Hayvanlarla konuşabilen bir doktoru konu alan yeni "The Voyage of Doctor Dolittle" uyarlamasının başrolünü Robert Downey Jr. üstleniyor. Hugh Lofting'in 1920'li yıllara ait çocuk kitabından beyazperdeye uyarlanacak film Doktor Dolittle, Polinezyalı papağan, köpek Jip, maymun Chee Chee ve genç Tommy Stubbins'ın açık denizdeki maceralarını anlatıyor.
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JOHN WICK 3: PARABELLUM - 17 MAYIS 2019
Keanu Reeves başrolde yer aldığı John Wick serisinin devam filmi olan John Wick 3: Parabellum intikam peşindeki tetikçiyi canlandıran Keanu Reeves'e odaklanıyor. Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Common ve Ruby Rose'un kadroya geri döndüğü filmde kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulan ve firarda olan John Wick'in New York City'den kaçma mücadelesini izleyeceğiz.
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MEN IN BLACK - 17 MAYIS 2019
Yeni Men in Black filminde Will Smith ve Tommy Lee Jones yer almayacak. Chris Hemsworth (Ajan H) ve Tessa Thompson (Ajan M), uzaylılarla mücadele eden ikili olacak. Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Men In Black'in spin-off'u olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Matt Holloway ve Art Marcum kaleme alıyor.
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CHARLIE'S ANGELS - 1 KASIM 2019
Charlie'nin Melekleri yepyeni bir kadro ile tekrardan sinemaseverler ile buluşuyor. Yetenekli kadın ajanların maceralarını konu alan filmin yönetmen koltuğunda Elizabeth Banks oturuyor. Kristen Stewart, İngiliz güzel Ella Balinska ve Naomi Scott'ın yer aldığı filmde ne gibi maceralar ile karşılaşacağımız merak konusu...
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SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 5 TEMMUZ 2019
Örümcek Adam devam filminde Peter Parker'ı yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. Genç Peter Parker'ın maceralarının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor.
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THE LION KING - 19 TEMMUZ 2019
80'li ve 90'lı yıllarda çocuk olanların favori filmlerinden olan Aslan Kral, miniklerin gönüllerini bir kez daha fethetmeye hazırlanıyor. Seth Rogen, Donald Glover, Beyonce gibi yıldızların seslendireceği animasyon filmi, Jon Favreau yönetiyor.
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ORGANİZE İŞLER - 4 OCAK 2019
Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu alan Organize İşler 2'de çete bu kez "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşıyor. Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.
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HOBBS & SHAW - 2 AĞUSTOS 2019
Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hobbs & Shaw, seriden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği filmde "The Crown" dizisinin Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby, Deckard Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü adam olarak karşımızı çıkıyor.
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İSKOÇYA KRALİÇESİ MARY - 31 OCAK 2019
16 yaşında Fransa Kraliçesi olan Mary Stuart, 18 yaşında dul kalır ve omuzlarına yeniden evlenme baskısı yüklenir. Ancak genç Genç kadın bunun yerine yurdu İskoçya'ya geri döner ve hakkı olan tahtı geri ister. Fakat İskoçya ve İngiltere'nin yönetimi etkileyici genç Kraliçe Elizabeth'in yönetimi altındadır. İki kraliçe aralarında anlaşmazlık olsa da birlik olmaya ve Britanya'yı refaha sokmayı amaçlar... Saoirse Ronan, Margot Robbie'nin başrollerini paylaştığı film İngiliz tarihine ilgi duyanların merak ettiği bir yapım.
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ALADDİN - 24 MAYIS 2019
1992 yapımı animasyon filmi Aladdin'in Sihirli Lambası'ndan uyarlanan Aladdin bir kex daha Disney'in elinde hayat buluyor. Snatch, Sherlock Holmes, Kod Adı: U.N.C.L.E. ve Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmleri ile adından söz ettiren Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, sevimli mavi cini başarılı oyuncu Will Smith canlandırıyor. Aladdin'e, Jack Ryan dizisinin yıldızı Mena Massoud hayat veriyor.
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SARAYIN GÖZDESİ - 7 ŞUBAT 2019
Senaryosunu Deborah Davis ve Tony McNamara'nın yazdığı filmi The Lobster, Köpekdişi, Kutsal Geyiğin Ölümü gibi her filmi büyük ses getiren Yorgos Lanthimos yönetiyor. 18. Yüzyılda geçen filmde Fransa ile savaş sürerken iki soylu kuzen, Marlborough Düşesi Sarah ile akrabası genç Abigail, İngiltere Kraliçesi Anne’in gözdesi olmak için birbirleriyle rekabete giriyor. İktidar, hırs, aşk ve hasetten güç alan saray entrikalarını konu edinen filmde Emma Stone, Rachel Weisz gibi isimleri izleyeceğiz.
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GLASS - 17 OCAK 2019
Parçalanmış filminin 24 karakterli kahramanı Crumb (James McAvoy) ile Ölümsüz filminden David Dunn (Bruce Willis) ve Elijah Price (Samuel L. Jackson), Glass filminde bir araya geliyor. M. Night Shyamalan'ın yönettiği gerilim-fantastik türündeki film Parçalanmış üçlemesinin 2. devam halkası.
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HERKES BİLİYOR - 7 MART 2019
Bir Ayrılık ve Satıcı ile iki kez Oscar kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin son filmi Herkes Biliyor Cannes Film Festivali'nin açılışında gösterildi. Farhadi’nin bu sekizinci uzun metrajlı filmi, Madrid’de geçiyor ve diyaloglarının tamamı İspanyolca. Herkes Biliyor’da, Buenos Aires’te yaşayan bir kadının çocuklarıyla birlikte İspanya’ya gidişi ve eski tanıdıklarının da karıştığı olayların ortasında kalışı anlatılıyor.
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