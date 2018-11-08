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İSKOÇYA KRALİÇESİ MARY - 31 OCAK 2019

16 yaşında Fransa Kraliçesi olan Mary Stuart, 18 yaşında dul kalır ve omuzlarına yeniden evlenme baskısı yüklenir. Ancak genç Genç kadın bunun yerine yurdu İskoçya'ya geri döner ve hakkı olan tahtı geri ister. Fakat İskoçya ve İngiltere'nin yönetimi etkileyici genç Kraliçe Elizabeth'in yönetimi altındadır. İki kraliçe aralarında anlaşmazlık olsa da birlik olmaya ve Britanya'yı refaha sokmayı amaçlar... Saoirse Ronan, Margot Robbie'nin başrollerini paylaştığı film İngiliz tarihine ilgi duyanların merak ettiği bir yapım.