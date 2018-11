6 | 19

CHAOS WALKING: THE KNIFE OF NEVER LETTING GO - 28 ŞUBAT 2019

Daisy Ridley (Viola Eade) ve Tom Holland'ın (Todd Hewit) başrollerini paylaştığı film 'Yeni Dünya' adlı bir gezegende geçiyor. Gezegen, 'Noise' adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme dönmüş durumda. Düşünce okumaya sebep olan bu virüs, getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklüyor. Ancak Todd ve Viola bu virüsü etkisiz hale getirebiliyor. Nasıl mı? Cevabı muhtemelen şubatta öğreneceğiz.