2020 asgari ücret son durum

Asgari ücretin açıklanması için artık son virajlara girildi. Milyonlarca çalışan, binlerce iş veren 2020 asgari ücret için gelecek zam oranına kilitlendi. Sendikalar asgari ücret için taleplerini ilettiler. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret için jest açıklaması geldi. İşte tüm detaylar

Sendikaların Asgari Ücret Talebi Belli Oldu

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, "2 bin 578 TL'den geri adım atmayacağız" denildi.

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Erdoğan, asgari ücret konusunda devam eden görüşmelerin son tur görüşmelere başladıkları hatırlatılarak, “Asgari ücret konusunda bir müjdeniz olacak mı?” sorusuna “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” ifadeleriyle cevap verdi.

TÜİK bir işçinin geçim maliyetini hesapladı

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1.940, orta iş kolu için 2.086 ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.