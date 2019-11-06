2020 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? sorusu asgari ücretliler tarafından araştırılıyor. Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlar geçen yıla baktıklarında asgari ücret yüzde 26 zam ile brüt asgari ücret 2 bin 29.50 liradan 2 bin 558 liraya, net asgari ücret de bin 603 liradan 2 bin 20 liraya çıkartılmıştı. AGİ ücretleri ise çocuk sayısı gibi bazı farklılıklara göre değişebiliyor. 2020 Asgari ücret ve AGİ zam oranlarına dair detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

AGİ NE KADAR 2019?

Bu durumda 2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL oldu.

2019 AGİ TABLOSU

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama

(01.01.2019 - 31.12.2019) Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 191,85 TL Evli eşi çalışmayan 230,22 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL Evli eşi çalışan 191,85 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5