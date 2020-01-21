AA

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 16'ıncı kez kapılarını açtı.

Yeni trendlerin görücüye çıktığı fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, artık fuarlarda salonlara sığmadıklarını, mobilya fuarı için ek çadır kurulduğunu kaydetti.

Nebati, ciddi talep çeken mobilya sektörünün geçen yıl 3.5 milyar doları aşan ihracat yaptığını belirterek, "Bu yılki ihracat hedefi 4.5 milyar dolar. Rakam artarak gidiyor. Uluslararası alanda büyük talep gören mobilya sektörünün ihracatının 2023'te 10 milyar dolar olması işten bile değil, kolay" diye konuştu.

Mobilyada ihracatçı sayısının 9 bin 500'e ulaştığını ifade eden Nebati, dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden olduklarını bildirdi.

Nebati, "2019 yılının ilk iki çeyreğinde 1,9 daralan Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü. Dördüncü çeyrek hepimizi mutlu edecek. 2020 yılında yüzde 5'in üzerinde büyüme gelecek" dedi.

TİM'DEN ATATÜRK HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı gibi fuarların Türkiye'de ki ihracat altyapısının, ihracat aşkının ve ihracata olan talebin ne kadar büyüdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Gülle, 2020'ye gelinen süreçte Türkiye’nin çok büyük şeyler yaptığını kaydederek, "Türkiye, büyük sanayi hamlelerini yaptı. 2000'den bu yana ihracatını 30 milyar dolardan 180.5 milyar dolara getirdi" diye konuştu.

Ticaretin bu kadar önemli uluslararası arenaya çıkarıldığı yerde fuarların yeterli olmadığını dile getiren Gülle, "Gelişen bu büyük ekonomimiz ve 2023'e koyduğumuz 226 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirecek ihracatçılar için daha rahat, modern, büyük bir fuar alanını birlikte gerçekleştirme imkanı buluruz. TİM olarak da eğer ki buradaki İstanbul Atatürk Havalimanı ile ilgili projemizi de bu konudaki düzenlemeyi yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.

Gülle, Türkiye'nin geçen sene yaptığı 180.5 milyar dolarlık ihracattan bahsederek, "Yüzde 2.04'lük bir artış. Bazıları bunu biraz küçümser bir edayla söylüyor. Dünya ticaretinin küçüldüğü, gelişmiş ülkelerin ihracatının düştüğü bir ortamda ihracatı artırmak her açıdan büyük bir başarı. 2019 yılı ihracatçılar açısından pek çok sorunlarının çözüldüğü bir yıl oldu. Birçok sektörümüzün kronik hale gelmiş yıllardan beri beklettikleri sorunlarının çözüldüğü bir dönem oldu" diye konuştu.

'2023'TE 10 MİLYAR DOLAR İHRACATTAN UMUTLUYUZ'

Fuarda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK'in Türk iş dünyasının dış dünyaya açılan kapısı olduğunu belirterek, 146 iş konseyi sayesinde 146 noktayla direkt temas edebildiklerini söyledi.

Mobilya sektörüne dış ticarette her türlü yardımı yapabileceklerini dile getiren Olpak, mobilya ihracatçılarının DEİK'e üye olarak iş birliği yapmasının öneminden bahsetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin sektörde büyük sevinçle karşılandığını belirterek, bu indirim sonrası sektörün istihdamı ve üretimi artırmasının öneminden bahsetti.

Mobilya sektörünün KDV indirimi sonrası ihracat hedefinde çıtayı daha da yükseltmesi gerektiğini dile getiren Avdagiç, sektörün 2023 yılında 10 milyar dolara ulaştıracağına dair umutlu olduklarını anlattı.

'KDV İNDİRİMİ KAYIT DIŞILIĞI BİTİRECEK'

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya satışlarında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü belirterek, daha önce geçici olarak yapılan KDV indirimlerinin sektöre ne kadar katkısının olduğunun görüldüğünü, kalıcı indirimle çok güzel gelişmeler yaşanacağını söyledi.

KDV indiriminin mobilya sektöründeki adaletsizliği, kayıt dışılığı bitireceğini, haksız rekabeti engelleyeceğini, katma değerli ürün üretimini artıracağını dile getiren Güleç, Türk şirketlerin global rekabette daha avantajlı hale geleceğini vurguladı.

Mobilya sektöründe yerli malzeme kullanım oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu dile getiren Güleç, 2019'da 3 milyar milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini vurguladı.