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Vaillant, pandeminin etkisiyle tüm dünyada zor bir sürecin yaşandığı 2020’deki performansını ve gelecek heeflerini açıkladı. Pandemiye rağmen 2019’da elde ettiği büyümenin üzerine çıkan Vaillant Türkiye'nin, yılı yüzde 50 büyüme ile tamamlamayı planladığı kaydedildi.

Vaillant Türkiye’nin 2020 yılı performansının değerlendiren Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, "Vaillant Group Türkiye olarak tüm yatırımlarını sadece ana iş kollarına yapan son derece odaklı bir grubuz. Gelecekle ilgili planlarımız içerisinde de sadece bu sektöre yatırım yapmak var. Amacımız, pazar payımızı ve üretim çeşitliliğini artırarak müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak” dedi.

Yoğuşmalı kombi kullanımı arttıkça toplam enerji maliyetinde de önemli oranda tasarruf sağlandığını vurgulayan Alper Avdel, var olan kombilerin tamamının tam yoğuşmalıya dönüşmesi ile 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Avdel, "Toplam doğalgaz tüketiminin hane halkı kullanımı ilk 6 ayda yüzde 43.9 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 41.2 idi. Bununla beraber 6 aylık dönemde 327 bin yeni abone sisteme giriş yaptı. Hem abone sayısı, hem kombi sayısı hem de doğalgaz tüketimi artıyor. Konutlarda kullanılan tam yoğuşmalı kombi sayısı arttıkça hem tüketicilerin hem de ülkemizin fatura maliyetleri azalıyor. Tam yoğuşmalı kombiler ile artan maliyetleri azaltıyoruz. Oda termostatlarının da kullanımıyla tam yoğuşmalı kombiler yoğuşmasız ürünlere göre yüzde 35’e kadar tasarruf sağlıyor" dedi.

'SEKTÖR YÜZDE 10 BÜYÜDÜ'

Vaillant'ın global yapısı içinde yüzde 10'luk paya sahip olan Türkiye’nin bu zorlu dönemde grup içinde Almanya ve Polonya ile birlikte en iyi büyüme rakamlarına ulaşan ilk üç ülke arasında yer aldığını dile getiren Alper Avdel, "Dövizin değerlendiği bir yıl yaşadık. Bu sebeple de adetsel bazda artışı daha anlamlı buluyoruz. Bu yılı, adetsel bazda yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle bitireceğimizi öngörüyoruz. Yüzde 6.7 olarak açıklanan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamına baktığımızda, bu büyümede inşaat sektörünün payının yüzde 0.42 olduğunu görüyoruz. İklimlendirme sektörü ise 2020 yılının ilk 6 ayında elde ettiği yüzde 10 büyüme ile pandemi sürecinde pozitif ayrışan sektörler arasında yer aldı. 2021 yılı için ise temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz" diye konuştu.