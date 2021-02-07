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2021 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? - ÖSYM KPSS sınav başvuru tarihleri açıklandı mı?

KPSS 2021 ile ilgili araştırmalar başladı. Sınav hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden binlerce aday, büyük bir merakla KPSS ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleştirilecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2021 KPSS tarihleri...

2021 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? - ÖSYM KPSS sınav başvuru tarihleri açıklandı mı?

KPSS ne zaman, 2021 başvuru tarihi merak ediliyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde 2021 ÖSYM sınav takvimini açıklamıştı. Peki, 2021 KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2021 KPSS başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

2021 KPSS NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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