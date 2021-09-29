Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye yarışması bu yıl 10. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sevenleri O Ses Türkiye yeni sezon jürilerini araştırıyor. Yarışmanın tanıdık isimlerinden Hadise bu yıl jüri koltuğunda oturmayacak.

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ KİM?

10. yıla özel sezonuyla ekrana gelecek olan O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yapacak.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu 2 Ekim Cumartesi günü başlıyor.