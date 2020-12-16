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2021 öğretmen ataması haberleri: Bakan Selçuk'tan FLAŞ açıklama

2021 öğretmen ataması haberleri binlerce atama bekleyen öğretmen adayı tarafından merak ve heyecanla takip ediliyor. En çok araştırılanların başında ise yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte "2021'de sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı?" sorusunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. Peki, 2021'de öğretmen ataması olacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama...

2021 öğretmen ataması haberleri: Bakan Selçuk'tan FLAŞ açıklama

2021'den sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı? Öğretmen adayları yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, 2021'de sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı? Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili müjdeli açıklama geldi. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan müjdeli açıklamanın detayları...

"TABİ Kİ ATAMA YAPACAĞIZ!"

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti.
Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."

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