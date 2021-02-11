Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gün ve gecede oruç, namaz, zikir ve dua gibi ibadetler gerçekleştirmek sevaptır. Regaib Kandili ne zaman? Regaib Kandilinde neler yapılır?

2021 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Alimler dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Bu geceye özel bir namaz yoktur.