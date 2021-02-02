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2021 STS TIP başvuruları başladı mı? 2021 STS TIP kılavuzu yayınlandı mı? 2021 STS TIP başvuru ekranı sorgulama

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 STS TIP başvuruları için geri sayım başladı! 2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre 2021 STS TIP başvuruları bugün başlayacak. Adaylar tarafından merakla beklenen STS TIP başvuruları başladı mı? 2021 STS Tıp başvuru kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM STS TIP 2021 başvuru ekranı sorgulama

2021 STS TIP başvuruları başladı mı? 2021 STS TIP kılavuzu yayınlandı mı? 2021 STS TIP başvuru ekranı sorgulam

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemleri için gerekli olan STS TIP 2021 başvuruları için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor! ÖSYM sınav takvimine göre 2021 STS TIP başvurularının bugün başlaması bekleniyor. 2021 STS TIP başvuruları başladı mı? 2021 STS Tıp başvuru kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM STS TIP 2021 başvuru ekranı sorgulama

2021 STS TIP SINAV TARİHİ

Yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla düzenlenen STS TIP 2021 sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 STS TIP SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen öğrenciler 02.02.2021-10.02.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tercihlerini yapabilecek.

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2021 STS TIP başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

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