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2021 YÖKDİL geç başvuru günü bugün! YÖKDİL geç başvuru YAP! İşte YÖKDİL geç başvuru ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2021 YÖKDİL geç başvurularının alınmasına başlandığını duyurdu. 2021 YÖKDİL Başvuru döneminde başvurularını tamamlayamayan adaylar bugün saat 23.59'a kadar geç başvuru yapabilecek. İşte 2021 YÖKDİL geç başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu: YÖKDİL geç başvuru sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL 2021 geç başvuru yap!

2021 YÖKDİL geç başvuru günü bugün! YÖKDİL geç başvuru YAP! İşte YÖKDİL geç başvuru ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 28 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 15 Şubat'ta sona ermişti. 5-15 Şubat tarihlerinde başvurularını yetiştirememiş adaylar tarafından merak edilen YÖKDİL 2021 geç başvuruları başladı! 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL geç başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacak. YÖKDİL sınavı İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacak.

2021 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

2021 YÖKDİL başvuruları 5-15 Şubat 2021'de elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleşti.

2021 YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti bu sene 145 lira olarak belirlendi.

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. YÖKDİL 2021 Geç başvruru ücreti: 217,50 TL

2021 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

2021 YÖKDİL GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

2021 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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