2022 Dünya Kupası G Grubu puan durumu merakla araştırılıyor. Milli takımımızın 8 maç sonucunda gruptaki konumunu ve topladığı puanları sizler için derledik...
G Grubu canlı puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?
1- Hollanda / 19 puan
2- Norveç / 17 puan
3- Türkiye / 15 puan
4- Karadağ / 11 puan
5- Letonya / 5 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Türkiye fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 3-0
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye 1-2
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
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