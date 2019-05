Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Yönetmen: Cathy Yan

Oyuncular: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina ve Ewan McGregor

Kadınların ana karakter olduğu süper kahraman filmlerinin sayısı giderek artıyor ve DC Comics “Birds of Prey” ile önemli bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Film, Margot Robbie'nin canlandırdığı Harley Quinn karakterinin DC Genişletilmiş Evreni'ndeki yerini de sağlamlaştırıyor. Filmin yönetmeni “Dead Pigs” adlı bağımsız filmiyle dikkat çeken Cathy Yan... Senaryosunu Christina Hodson'ın yazdığı “Birds of Prey”, daha sonra solo filmlerde karşımıza çıkma ihtimali olan Batgirl (Yarasakız) karakterini de tanıtacak bize...