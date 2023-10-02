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        Haberler Gündem 2023-2024 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün tatil olacak?

        2023-2024 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri: Ara tatil ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini paylaşmasının ardından ara tatil, 15 tatil ve okulların kapanacağı tarih netlik kazandı. Hatırlanacağı gibi 20 milyon öğrenci 11 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla ders başı yapmıştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ilk ara tatile kısa bir süre kala, ara tatil tarihlerini ve tatilin kaç gün süreceğini mercek altına aldı. İşte 2023-2024 ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 00:33 Güncelleme: 02.10.2023 - 00:33
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        1

        Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili 11 Eylül Pazartesi günü çaldı. Derslerin başlamasının ardından tatil planı yapan öğrenci ve veliler ilk ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "İlk ara tatil ne zaman, kaç gün tatil olacak?" İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil, sömestr ve okulların kapacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.

        3

        15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        4

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        5

        2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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