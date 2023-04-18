13 Nisan tarihine kadar başvurularını tamamlayan lise adayları LGS sınavını beklemeye başladı. Sınav için geri sayım sürerken, 8. sınıf öğrencileri, hayal ettiği liseye girebilmek için çalışmlarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, "LGS ne zaman, sınavda hangi konular çıkacak?" İşte MEB sınav takvimi ile Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...