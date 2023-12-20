2023 ortak sınav tarihleri: Ortak sınavlar ne zaman, nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihlerini duyurdu. Okullar arasında birlik, bütünlük sağlamak amacıyla ortaokul ve lise düzeyinde yapılan ortak sınavlar MEB tarafından organize edilmektedir. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, ortak sınav tarihlerini gündemine aldı. İşte 2023 ortak sınav tarihleri...
Birinci dönem ikinci ortak sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye genelinde yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden oluşacak. Peki, "Ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak, test mi olacak?" İşte ortak sınavlara ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklama şöyle;
6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.
ORTAK SINAVLARDA KAÇ SORU SORULACAK?
Bakanlığın yeni açıklamasında ortak sınavların ne zaman yapılacağına ve soru dağılım tablolarına yer verildi. Buna göre 6.sınıfların soru sayısı 16, 9.sınıfların soru sayısı 20'den oluşacak.
ORTAK SINAV NASIL YAPILACAK?
Ortak sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak okullar teslim edilecek. Sınavlar okullarda öğretmenlerin gözetiminde yapılacak. Sınav evrakları il ölçme değerlendirme merkezlerinde değerlendirilecek.
ORTAK SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavlaru yapılacak. İl ve ilçe mazeret sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.
ORTAK SINAV-KONU SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.