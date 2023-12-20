Haberler Gündem 2023 ortak sınav tarihleri: Ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak, test mi olacak?

2023 ortak sınav tarihleri: Ortak sınavlar ne zaman, nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihlerini duyurdu. Okullar arasında birlik, bütünlük sağlamak amacıyla ortaokul ve lise düzeyinde yapılan ortak sınavlar MEB tarafından organize edilmektedir. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, ortak sınav tarihlerini gündemine aldı. İşte 2023 ortak sınav tarihleri... Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 00:04 Güncelleme: 20.12.2023 - 00:04 facebook

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Birinci dönem ikinci ortak sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye genelinde yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden oluşacak. Peki, "Ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak, test mi olacak?" İşte ortak sınavlara ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklama şöyle; 6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.