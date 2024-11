E-Devlet’te şu an görünen emekli aylığı düşük fakat çalıştığı işyerinden aldığı ücreti yüksek olanların ise emekli olmayıp çalışmaya devam etmesinin doğru olup olmadığını hesaplaması gerekir. Bunun için emekli aylığı ve ücret karşılaştırması yapılmalı. Örneğin emekli aylığı sistemde şu an 20 bin lira görünen Ali Beyin çalıştığı işyerinden aldığı brüt ücret 60.000 TL diyelim. Ali Bey 2024’te emekli olmazsa aylığında gelecek yıl 4.700 TL civarında düşüş olacak. Buna karşılık, çalışmaya devam ettiği her yıla karşılık emekli aylığı yaklaşık 1.800 TL artacak. Üç yıl çalıştıktan sonra emekli aylığı tekrar 2024’teki seviyesine gelecek. Ali Bey üç yıl içinde emekli olmak zorunda kalacaksa emeklilik dilekçesini 2024 yılında vermemesi aleyhine olur. Yaşı gençse, üç yıldan daha uzun süre çalışma imkânı varsa emekli olmayıp çalışmaya devam etmesi avantajlı olabilir.