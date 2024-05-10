Yurtiçi Kargo çalışma saatleri... Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren Yurtiçi Kargo dünyada 220’den fazla noktaya uluslararası gönderi taşımaktadır. Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saatleri hafta içi ve hafta sonu değişkenlik göstermektedir. Birçok noktaya erişim sağlayan Yurtiçi Kargo çalışma saatlerini haberimizde derledik. İşte Yurtiçi Kargo hafta içi, hafta sonu açılış, kapanış saatleri...

Yurtiçi Kargo Öğle Arası

Öğle araları, kargo teslimi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından çokça araştırılmaktadır. Bireyler kargo ya da paket teslimini gerçekleştirmek için çalışma saatleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istemektedir. Bu çalışma saatleri kapsamında öğle araları yani molalar da yer almaktadır. Ancak bu durum Yurtiçi kargo için geçerli değildir. Yani yasal olarak düzenlenen öğle molası bulunmaktadır. Ancak bu öğle molaları müşteriyi etkilememektedir. Çünkü çalışanlar vardiyalı olarak çalışır. Böylelikle değişim gerçekleşir ve işleyiş devam eder. Yurtiçi kargo öğle arası saatleri 12.30-13.30 arasıdır.

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Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri Hafta İçi

Kargo hizmetleri günümüzde akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Kargo hizmeti sayesinde ülkenin bir ucunda bulunan sevdiklerimize günler içinde kargolarımız ulaşmaktadır. Normal şartlarda günler süren bu uygulama, kargo şirketlerinin büyümesiyle ve sunduğu hizmetle sadece birkaç güne indirgenmiştir. Hal böyle olunca kargo firmalarında ister istemez bir yoğunluk yaşanabiliyor. Bu yoğunluğun önüne geçmek isteyen firmalar hizmet saatlerini esnetebiliyor. Özellikle bu durumda kargoların çalışma saatleri ya da öğle molalarının kaç saat olduğu gibi detaylar ön plana çıkabiliyor. Yurtiçi kargo hafta içi çalışma saatleri de vatandaşların en merak ettiği soruların başında geliyor. Bir ürün teslimatı gerçekleştirmek isteyenler çalışma saatleri içerisinde hizmet almak için şubelerin yolunu tutuyor. Yurtiçi kargo hafta içi çalışma saatleri:

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Pazartesi: 09.00 - 18.00 Salı: 09.00 - 18.00 Çarşamba: 09.00 - 18.00 Perşembe: 09.00 - 18.00 Cuma: 09.00 - 18.00 Cumartesi: 09.00 - 17.00 Pazar: Kapalı Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri Cumartesi Genellikle iş dünyasında hafta sonları dinlenmeye vakit ayrıldığından dolayı resmi kurumlarda da tatil olmaktadır. Ancak genel olarak özel sektör için bu tatil süresi bir güne inmektedir. Kargo firmalarının da hangi kapsamda olduğu merak edilmekte; hafta sonu hizmet sağlayıp sağlamadığı çokça araştırılmaktadır. Genel olarak hafta sonu hizmet sağlamasını bekleyen kesim çalışan kesimdir. Hafta içi iş dünyasının yoğun temposunda zamanını tamamlayan çalışanlar, hediye ya da kargolarını hafta sonuna bırakmaktadır. Yurtiçi kargo şirketi hafta sonu sadece cumartesi günleri hizmet sağlamaktadır. Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı vatandaşlara hizmet verememektedir. Bu sebeple kargo ya da paketlerinizi teslim zamanını hafta sonuna getirdiyseniz şubeye mutlaka cumartesi günü gitmelisiniz. Tüm şubeler Pazar günü hizmet dışıdır. Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri standart işleyişine devam eden şirket, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulünü ve teslimini sadece şubelerinden yapmaktadır. Yani saat 13.00'den itibaren kargo teslimi ya da kabulü için şubeye gitmeniz gerekmektedir. REKLAM Yurtiçi Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri Hafta içi vakit bulamayanlar genellikle kargolarını hafta sonuna bırakmaktadır. Aynı şekilde kargo bekleyenler de hafta sonu dağıtım beklemektedir. Kargo firmalarının çalışma saatleri birbirinden farklılık göstermekle birlikte genellikle tatil günü olarak ortak paydada buluşmaktadır. Yani yurtiçi kargo pazar günü hizmet sağlamamaktadır. Dolayısıyla pazar günü bir kargo alımı beklenmemelidir. Aynı şekilde şubeler kapalı olduğundan dolayı pazar günleri kargolar teslim edilmemektedir. Yurtiçi kargo cumartesi günleri ise hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak hizmet saatleri hafta içi çalışma saatlerinden farklıdır. Firmanın standart işleyişi 09.00 ile 13.00 arası devam etmektedir. Ancak 13.00’ü geçtiğinde kargo teslimi ve kabulü sadece şubeden sağlanmaktadır. Şayet kargonuzu elden teslim almak isterseniz saat 17.00’ye kadar şubeye gidebilirsiniz.