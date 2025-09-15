Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Eylül faizsiz kredi ve nakit avans veren bankaların listesi ile hangi banka kaç TL kredi veriyor, en yüksek veren hangisi?

        Bankalar 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor! 2025 Eylül faizsiz kredi bankaların listesi

        Bankalar, müşterilerine yönelik faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Şu anda beş farklı banka, yalnızca yeni müşteri olanlara özel faizsiz kredi ve nakit desteği imkânı veriyor. 3 aydan 6 aya kadar uzanan vadelerle geri ödenebilen bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 17:54 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bankalar, yeni müşterilerine yönelik faizsiz kredi kampanyalarını devam ettiriyor. Şu anda beş ayrı banka, yalnızca yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve nakit destek imkânı sunuyor. 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebilen bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar olabiliyor. İşte faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…

        2

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        3

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        5

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        6

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi