2026 Bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı?
2026 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin gelişmeler, askerlik planı yapan binlerce kişinin yakın takibinde. Bedelli askerlik tutarı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor. Temmuz ayında yapılan son zam sonrasında ise gözler, yeni yılda uygulanacak bedelli ücretine çevrildi. Peki, 2026'da bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni dönemde bedelli askerlik ücret hesaplaması hangi kriterlere göre yapılacak?
2026 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu, binlerce yükümlünün gündeminde. Memur maaş katsayısına göre yılda iki kez güncellenen bedelli ücreti, Temmuz 2025 döneminde yapılan zamla birlikte yükselmişti. Şimdi ise dikkatler, Ocak 2026’da açıklanacak yeni oranlara ve bu zamla birlikte bedelli askerlik tutarında yaşanacak değişikliğe çevrilmiş durumda. İşte konuya dair detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DETAYLARI
Milli Savunma Bakanlığı, 2025’in ikinci yarısında bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanacağını duyurmuştu.
2026 yılı bedelli ücreti ise yeni yılda memur maaş zammı ve enflasyon oranlarına göre yeniden belirlenecek.
Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38 oranında enflasyon farkı oluştu.
Bu fark, toplu sözleşme zammı ile birleştirildiğinde toplam artış oranı yüzde 13,64’e ulaştı.
Buna paralel olarak, memur aylık katsayısının 1.329945’e çıkması halinde bedelli askerlik ücretinin de yaklaşık 319 bin 186 liraya yükselmesi bekleniyor.