2026 FIFA Dünya Kupası'nın sponsoru Visa ile Garanti BBVA arasında dev iş birliği

2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi ödeme teknolojileri partneri Visa ile Garanti BBVA arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

Swissotel the Bosphorus'ta gerçekleştirilen imza törenine Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, eski futbolcular İlhan Mansız ve Ümit Davala ile davetliler katıldı.

Futbolun Türkiye'de herkesi bir araya getirdiğine dikkati çeken Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "2002 Dünya Kupası'nda İlhan Mansız'ın altın golü attığı anda neler yaşadığımızı hatırlıyorum. Sokaklarda bayram oluyordu, okullardaki çocuklara devamsızlık yazılmıyordu. FIFA Dünya Kupası'na 2007'den bu yana sponsorluk yapıyoruz. Umuyorum önümüzdeki sene Meksika, Kanada ve ABD'de milli takımımızın başarılarını izleme şansı buluruz." ifadelerini kullandı. REKLAM

Ceren Acer Kezik ise Dünya Kupası'nın milyarlarca insan için tutku olduğunun altını çizerek, "Garanti BBVA olarak uzun yıllardır A Milli Basketbol Takımı ve Basketbol Federasyonu ile de iş birliği içindeyiz. Bunun yanında Türkiye'nin dört bir yanında da yeni basketbolcuların yetişmesine olanak sağlayan basketbol salonlarının yapımına katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

ÜMİT DAVALA: ŞU ANKİ MİLLİ TAKIM BİZİM TAKIMA GÖRE DAHA GÜÇLÜ 2002 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermenin kendileri adına gurur verici olduğunu dile getiren eski milli futbolcu Ümit Davala, Uzak Doğu'da geçirdikleri 60 günün her zorluğa değdiğini belirtti. Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamlamanın anlamını Türkiye'de döndüklerinde daha iyi anladıklarını vurgulayan Davala, mevcut A Milli Takım kadrosunun da Dünya Kupası'na katılacak kalitede olduğunu söyledi. Millilerin 2026'da Dünya Kupası'nda boy göstereceğine inandığını kaydeden Davala, "Sadece bu Dünya Kupası için değil, önümüzdeki 8-10 sene içinde Avrupa Şampiyonası da dahil iyi bir derece elde edecek takımımız var. Kenan, Hakan, Arda Güler gibi isimleri saydıkça insan gururlanıyor. Şu anki milli takım bizim takıma göre daha güçlü. Bizim oynadığımız takıma göre çok daha genç ve dinamik bir jenerasyon var. Bizim tecrübemiz daha farklıydı ama şu anda oynayan oyuncuların kulüpleri çok önemli. Çok daha farklı bir milli takım izletebilirler." ifadelerini kullandı. REKLAM 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'ya federasyonun aşçı getirdiğini sözlerine ekleyen Davala, "Yemek konusunda çok sıkıntı yaşamadık. Kendi aşçımız vardı. Hatta bir kez sushi geldiğinde, Şenol hoca onu hamsi niyetine yedi." açıklamasını yaptı.