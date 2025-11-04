Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sponsoru Visa ile Garanti BBVA arasında dev iş birliği - Futbol Haberleri

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın sponsoru Visa ile Garanti BBVA arasında dev iş birliği

        2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası'nın resmi ödeme teknolojileri partneri Visa ile Garanti BBVA, önemli bir iş birliğine imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 Dünya Kupası öncesi dev iş birliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi ödeme teknolojileri partneri Visa ile Garanti BBVA arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

        Swissotel the Bosphorus'ta gerçekleştirilen imza törenine Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, eski futbolcular İlhan Mansız ve Ümit Davala ile davetliler katıldı.

        Futbolun Türkiye'de herkesi bir araya getirdiğine dikkati çeken Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "2002 Dünya Kupası'nda İlhan Mansız'ın altın golü attığı anda neler yaşadığımızı hatırlıyorum. Sokaklarda bayram oluyordu, okullardaki çocuklara devamsızlık yazılmıyordu. FIFA Dünya Kupası'na 2007'den bu yana sponsorluk yapıyoruz. Umuyorum önümüzdeki sene Meksika, Kanada ve ABD'de milli takımımızın başarılarını izleme şansı buluruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ceren Acer Kezik ise Dünya Kupası'nın milyarlarca insan için tutku olduğunun altını çizerek, "Garanti BBVA olarak uzun yıllardır A Milli Basketbol Takımı ve Basketbol Federasyonu ile de iş birliği içindeyiz. Bunun yanında Türkiye'nin dört bir yanında da yeni basketbolcuların yetişmesine olanak sağlayan basketbol salonlarının yapımına katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

        ÜMİT DAVALA: ŞU ANKİ MİLLİ TAKIM BİZİM TAKIMA GÖRE DAHA GÜÇLÜ

        2002 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermenin kendileri adına gurur verici olduğunu dile getiren eski milli futbolcu Ümit Davala, Uzak Doğu'da geçirdikleri 60 günün her zorluğa değdiğini belirtti.

        Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamlamanın anlamını Türkiye'de döndüklerinde daha iyi anladıklarını vurgulayan Davala, mevcut A Milli Takım kadrosunun da Dünya Kupası'na katılacak kalitede olduğunu söyledi.

        Millilerin 2026'da Dünya Kupası'nda boy göstereceğine inandığını kaydeden Davala, "Sadece bu Dünya Kupası için değil, önümüzdeki 8-10 sene içinde Avrupa Şampiyonası da dahil iyi bir derece elde edecek takımımız var. Kenan, Hakan, Arda Güler gibi isimleri saydıkça insan gururlanıyor. Şu anki milli takım bizim takıma göre daha güçlü. Bizim oynadığımız takıma göre çok daha genç ve dinamik bir jenerasyon var. Bizim tecrübemiz daha farklıydı ama şu anda oynayan oyuncuların kulüpleri çok önemli. Çok daha farklı bir milli takım izletebilirler." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        2002 yılında Güney Kore ve Japonya'ya federasyonun aşçı getirdiğini sözlerine ekleyen Davala, "Yemek konusunda çok sıkıntı yaşamadık. Kendi aşçımız vardı. Hatta bir kez sushi geldiğinde, Şenol hoca onu hamsi niyetine yedi." açıklamasını yaptı.

        İLHAN MANSIZ: ÇOK İYİ FUTBOLCULARA SAHİBİZ

        2002 FIFA Dünya Kupası'nda yakalanan başarıyı yıllar geçtikte daha iyi anladıklarını vurgulayan İlhan Mansız, "Ben o yolculuğa biraz geç katıldım. Eleme maçlarında milli takıma dahil olmuştum. Ama o takımın bir parçası olduğum için de çok mutluydum." diye konuştu.

        Mevcut milli takımı çok başarılı gördüğünü belirten Mansız, şöyle konuştu:

        "Potansiyel ve yetenek olarak çok iyi futbolculara sahibiz. Önümüzdeki 10 yılın en başarılı milli takımı olabilecek, turnuvalara devamlı gidebilecek bir potansiyel varken, bizlerin de onlara destek vermesi gerekiyor. Umuyorum milli takımımız artık 48 sene, 24 sene beklemeden Dünya Kupası'na devamlı katılır. Bizim dönemimize göre daha iyi bir milli takım var. Ama bizim dönemimizde her mevkide lider oyuncu vardı. İşler kötü gittiğinde o liderler ortaya çıkıyordu. Belki bunun eksikliği yaşanabilir."

        2002 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı altın golü de anlatan Mansız, "Ben o ana kadar bir patlama bekliyordum. Çok formda bir sezon geçirip Dünya Kupası'na katıldım. Gereken süreyi bulamamıştım, bu maça nasip oldu. Golü atınca can havliyle kaçtım. Herkes üstüme atladı." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"