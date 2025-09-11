Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak ayında memur, emekli memur ile SSK - Bağkur emeklisi yüzde kaç zam alacak, maaş zammı yüzde kaç olacak?

        2026 Ocak ayında memur ve emekli yüzde kaç zam alacak?

        Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları, memur toplu sözleşme zammı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026-2027 enflasyon hedefleri duyuruldu. Bu ekonomik göstergelerin ardından, 2026 Ocak ayında memur ve emeklilere uygulanacak zam oranı da gündeme geldi. İşte, 2026 Ocak ayı için olası zam senaryoları ve memur ile emekli maaşlarındaki artış tahminleri…

        Giriş: 11.09.2025 - 15:49 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:49
        1

        Memur toplu sözleşme artışının açıklanmasının ardından Ağustos ayı enflasyon rakamları da paylaşıldı. İki kritik kalem, emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkiliyor. Peki, açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon öngörüleri ışığında 2026 Ocak ayında memur ve emekliler ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

        2

        EMEKLİ MAAŞLARINDA ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Temmuz ağustosu kapsayan iki aylık dönemde enflasyon yüzde 4,14 çıktığı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında şimdiden yüzde 4,14 oranında enflasyon farkı doğdu.

        3

        ENFLASYON FARKI MEMUR MAAŞLARINI ETKİLEMEDİ

        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’lik kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. İki aylık enflasyon yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammının altında kaldığı için memur maaşları ve emekli memur aylıkları bakımından henüz enflasyon farkı doğmadı.

        4

        2026 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

        Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına zam yapılırken öncelikle temmuz – aralık dönemindeki enflasyonun 5 puanlık toplu sözleşme zammını aşan kısmı yansıtılacak. Bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki zam uygulanacak. Hesaplanan tutara taban aylığa yapılan 1000 TL tutarındaki zam eklenecek. Taban aylığa yapılan 1000 TL zam brüt olduğu için her memurun maaşına farklı oranda yansıyacak. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına yapılan zam oranında artacak.

        5

        MB ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE OLASI MEMUR ZAM SENARYOLARI

        Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemekle birlikte yıl sonu enflasyonunu yüzde 25 – 29 aralığında tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yapılan ankette ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,69 olarak bekleniyor.

        6

        2026 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre SSK ve BAĞ-KUR’lular ile ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 sonrasında başlayanların emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam yüzde 7,14 ile 10,57 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 11,16 oranında artış yapılacak.

        7

        EMEKLİ MEMUR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılacak zam ise Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 13,26 ile yüzde 16,89 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise memurların ve emekli memurların maaş zam oranı yüzde 17,52’ye ulaşacak. Memurların bu şekilde hesaplanacak maaş zamlarına ayrıca brüt 1000 TL taban aylığı zammı eklenecek. Taban aylığında gelir vergisi, damga vergisi ve emekli keseneği düşüldükten sonra kalan tutar memura ödeniyor. Taban aylığına yapılan 1000 TL’lik artışın maaşı düşük memurlara yaklaşık 850 TL katkısı olacak.

