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21 Haziran: İngiltere'nin Neolitik dönem anıtı Stonehenge'de yaz gün dönümü canlı yayınla izlenebilecek

İngiltere'nin en eski tarihi anıtlarından biri olan ve yaz gündönümü etkinliklerine binlerce ziyaretçi çeken Stonehenge koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı. Ancak 21 Haziran'da bu etkinlik, anıttan yapılacak canlı yayınla izlenebilecek.

21 Haziran: İngiltere'nin Neolitik dönem anıtı Stonehenge'de yaz gün dönümü canlı yayınla izlenebilecek
BBC TÜRKÇE

İngiltere'nin en eski tarihi anıtlarından biri olan Stonehenge'e her yıl yaz gün dönümünde binlerce ziyaretçi akın ediyor.

Ancak Londra'nın batısında 130 km uzaklıktaki Wiltshire kentinde yer alan anıt, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı.

Bu nedenle, İngiltere'deki tarihi eserler vakfı English Heritage, 21 Haziran'daki yaz gün dönümünü Steonehenge'den canlı yayınlama kararı aldı.

Anıttan sorumlu Nichola Tasker, "Yakındaki ve uzaktaki herkesin bu özel günde bu ruhani anıtla bağlantı kurması için canlı yayının alternatif bir fırsat sunacağını umuyorum" dedi.

Travel + Leisure sitesindeki bir habere göre, 2015 yılı yaz gündönümü etkinliği için 23 bin kişi Stonehenge'e gitti. Bir kısmı turistik gezi niyetiyle katılsa da ziyaretçilerin çoğunun bunu önemli bir pagan etkinliği olarak gördüğü belirtiliyor.

Neolitik dönem anıtı

Stonehenge'deki taş sütunların 4.500 yıl önce geç Neolitik dönemde dikildiği, ancak daha sonra anıtta birçok değişikliğin yapıldığı, anıtın son şeklini 3500 yıl önce Bronz çağında aldığı sanılıyor.

English Heritage, Stonehenge'de sütunların konumunun yaz ve kış gün dönümlerine, yani güneşin hareketine göre belirlenmiş olduğunu belirtiyor.

21 Haziran'daki etkinlik English Heritage'ın Facebook sayfasından canlı izlenebilecek.

Ziyarete kapalı olan Stonehenge'e, vakfın web sayfasından sanal ziyaret de mümkün.

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