Canlı güncel altın fiyatları... Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 1200 lirayı aşarak rekor kıran gram altın haftanın açılış gününde yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Peki, "Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" İşte 20 Mart 2023 canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ