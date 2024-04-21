22 NİSAN HASTANELER VE SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞIYOR MU?

22 Nisan resmi tatiller arasında yer almadığı için 22 Nisan Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık olacak. 23 Nisan resmi tatil olduğu için sağlık ocağı ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacak. Acil servisler ise hizmet vermeye devam edecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor. 23 Nisan 2024 Salı günü kamu kurum ve kuruşlarında ve özel sektörde tatil günü olarak kabul edilir.