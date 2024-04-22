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        Haberler Ekonomi Borsa 23 Nisan'da borsa açık mı? 23 Nisan Salı Borsa İstanbul kapalı mı, işlem yapılır mı? - Borsa Haberleri

        23 Nisan'da borsa açık mı? 23 Nisan Salı Borsa İstanbul kapalı mı?

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürerken, 23 Nisan borsa açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan Salı günü borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul'un seans saatlerini araştırmaya başladı. İşte 23 Nisan 2024 borsa açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 20:45 Güncelleme: 22.04.2024 - 20:45
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        1

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar, 23 Nisan Salı günü borsalar açık mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki, "23 Nisan'da borsa açık mı? 23 Nisan Salı Borsa İstanbul kapalı mı, işlem yapılır mı?" İşte 23 Nisan borsa seans saatleri...

        2

        23 NİSAN BORSA AÇIK MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için borsa kapalı olacak. Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.

        3

        23 NİSAN'DA BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM YAPILACAK MI?

        23 Nisan'ın tatil olduğu içi borsanın kapalı olduğu biliniyor. Borsa İstanbul’da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

        4

        2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

        9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

        23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

        19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

        29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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