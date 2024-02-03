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        Haberler Gündem En güzel ve anlamlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri 2024! 2, 3, 4 kıtalık kısa 23 Nisan şiirleri

        En güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık ilkokul, ortaokul 23 Nisan şiirleri

        Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan için geri sayım başladı. Ülke genelinde büyük bir coşku ve törenlerle kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, hazırlıklar tamamlandı. Başta okullarda olmak üzere 23 Nisan ülke genelinde; şiirlerle, Türk Bayraklarıyla, Atatürk fotoğraflarıyla kutlanacak. Bu anlamlı gün öncesinde 23 Nisan şiirleri ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2, 3, 4 kıtalık kısa, uzun, anlamlı, 23 Nisan şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 19:57 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:57
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        1

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı saatler kala, 23 Nisan şiirleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde törenlerle, şiirlerle coşku içinde kutlanacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için en güzel, anlamlı 23 Nisan şiirlerini haberimizde derledik. İşte 2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri...

        2

        2-3-4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRLERİ

        DÜNYA ÇOCUK YILINDA -1- (BEHÇET NECATİGİL)

        Bütün çocuklar
        Yokluk bilmesinler
        Et, şeker, süt bulsunlar
        Giyimli, tok ve rahat
        Gitsinler okullara
        Sınıflarını geçsinler.

        Büyükler biraz daha yorulsun
        Onlar da büyüsünler
        Onlar da mesut olsunlar
        Geçti, kaç savaş ezikliği
        Çocukları düşünsünler
        Çocuklar iyi gün görsünler.

        3

        ÇOCUKLAR (GÜLTEN AKIN)

        Çocuklar
        Onlar artık konuklardır
        Herkes kendince ağırlar konuklarını
        Kimi şakıya şakıya
        Kimi susarak, yumuşak
        Yaşadıkça eskir, ağırlaşır
        Artar boşluk
        Gün ayrı galaksiler
        Uzaklaşır kaç bin ışık yılı
        Sevgilerin, özlemlerin
        Miadı dolmuşsa
        Zorla zorla zorla
        Nereye kadar
        Onlar hoşça gitsinler
        Kalmalı bir eyyam daha
        Utana sıkıla

        4

        ÇOCUKLARIMA (AZİZ NESİN)


        Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
        Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
        Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
        Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler


        Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
        Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
        De ki bütün işe yarayanlar
        İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

        5

        DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA (NAZIM HİKMET RAN)

        Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
        allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
        oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
        dünyayı çocuklara verelim
        kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
        hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
        dünyayı çocuklara verelim
        bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
        çocuklar dünyayı alacak elimizden
        ölümsüz ağaçlar dikecekler

        6

        GECE VE ANNE (OYA UYSAL)


        Anlamını bulmaktan korkup hayra zorlarken rüyayı
        içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        Çıkıp yürüsem şimdi elinden kurtulup gecenin
        bitecek sanki yeryüzü,
        ansızın uçurum.

        Ey! durgun saçları karıştıran hayal.
        Affetmeye yatkın ruhumun bağışlamadığı gölge,
        terket beni, beni terket ve karış geçmişe.

        Ve artık istemem saçlarımda gezinse de ellerin
        soruları karışmış yanıtlar gibiyiz, yanlış,
        geceden doğmalıydım ben, geceden,
        kendime anne olmuşum meğer
        sokakları kovalarken çocuklar.

        Durup düşündüm de bende gülümseyen bir resmi yok
        içini çekip sokuldu yine geceye içimdeki çocuk…

        7

        ÇOCUK VE HÜZÜN (SUNAY AKIN)

        Ne zaman bir çocuk ölse
        gözü evlerinde
        annesinin kavurduğu
        helvada
        kalır

        Yoksul bir çocuk görsem
        yağmur altında üşüyen
        köprü olmak geçer
        hiç değilse
        içimden

        8

        BÜYÜMÜŞ ÇOCUK ŞİİRİ (DİDEM MADAK)

        Artık büyüdü diyorlar bana
        Ekmeğini salatanın suyuna banma
        Ben artık büyüyüm Füsun
        Zengin evlerinde Harry Potter oldum bu yaştan sonra
        İstanbul'un kargaları İstanbul kadar kocaman
        Bağırmak denen bir adam saltanatını kurmuş burada
        Birçok şarkının ortasında yürürken İstiklal Caddesi
        Tomtom Mahallesi'ne taşıyor beni
        Ben yürümüyorum Füsun cadde yürüyor
        Bir cadı olduğumu burdan anlıyorum
        Hiçbir takım tutmuyorum, yıldızların takımından başka
        Bilirsin işte erkekler büyükayı, kadınlar küçük cezve
        Bugün bir harf girdi atmosferime, tutuştu ve yandı
        Siyah bir gelinliğe benzeyecek bu şiir
        Uzun kuyruklusundan

        İmgelerle yer değiştiriyorum Füsun
        Şiirin bir odasına üç yüz milyon vereceğim
        Durmadan mazmunlara sürgün gidiyorum olmuyor böyle.
        Cümle kapıların önünde kelimelerle beş taş oynuyorum.
        Karanlık sokaklardan biraz korkuyorum
        Ama korkmuyorum da esasında.
        Pardon diyorum ayağıma bastığında dünya
        saçlarımın ucundan başlıyor artık kırılma
        Kelimelerin tadına bakıyorum
        Zehrinden korktuğum acı kelimeler yutuyorum yanlışlıkla.

        kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında
        Elimde tuttuğum sigara
        Ucu olmayan dize yakışıyor şiire

        9

        BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR (ATAOL BEHRAMOĞLU)

        Kaybolmuş bir sevgi her zaman
        Kaybolmuş bir bilyaya benzer
        Anımsanır ışıltısı
        Belli belirsiz gözyaşlarıyla

        Bir çocuğun rüyasında bazen
        Bulunur kaybolmuş bir bilya
        Kiraz ağaçları sallanır
        Güvercinler uçuşur havada

        10

        ÇOCUKÇA DA BEN DE VARIM (ÖZDEMİR ASAF)

        Ben böyle yazdım sanma
        Ben böyle düşündüm
        Başından beri
        Sözcükler koşuyordu
        Düşünmelerimin ardından
        Çocuklar, çocuklar gibi
        Bayram yerlerinde

        Çocuklar oynuyordu
        Düşlerimin içindeki
        Bayram yerlerinde

        Ben onlara
        Hiçbir zaman
        Kapalı perdeleri göstermedim
        Kapalı kapıları göstermedim

        11

        MANASTIRLI HİLMİ BEY'E İKİNCİ MEKTUP (EDİP CANSEVER)

        23 Nisan 1961

        Yüzümden bir şeyler aktı aktı
        İçim de menekşelendi Hilmi Bey
        Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk
        Hiçbir yere gitmiyor

        12

        ANNELER VE ÇOCUKLAR (SEZAİ KARAKOÇ)

        Anne ölünce çocuk
        Bahçenin en yalnız köşesinde
        Elinde bir siyah çubuk
        Ağzında küçük bir leke

        Çocuk öldü mü güneş
        Simsiyah görünür gözüne
        Elinde bir ip nereye
        Bilmez bağlayacağını anne

        Kaçar herkesten
        Durmaz bir yerde
        Anne ölünce çocuk
        Çocuk ölünce anne

        13

        DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ (CEYHUN ATUF KANSU)

        Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum
        Bütün çiçeklerini getirin buraya,
        Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,
        Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer
        Bütün köy çocuklarını getirin buraya,
        Son bir ders vereceğim onlara,
        Son şarkımı söyleyeceğim,
        Getirin, getirin...ve sonra öleceğim.

        Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
        Kir ve dağ çiçeklerini istiyorum,
        Kaderleri bana benzeyen,
        Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları
        Geniş ovalarda kaybolur kokuları...
        Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri
        Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,
        Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.

        Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
        Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini
        Bacımın suladığı fesleğenleri,
        Koy çiçeklerinin hepsini, hepsini,
        Avluların pembe entarili hatmisini,
        Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın,
        Aman Isparta güllerini de unutmayın
        Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum.
        Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum.

        Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
        Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım,
        Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden,
        Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden,
        Ne güller fışkırır çilelerimden,
        Kandır, hayattır, emektir benim güllerim,
        Korkmadım, korkmuyorum ölümden,
        Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.

        Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
        Baharda Polatlı kırlarında açan,
        Güz geldi mi Kop dağına göçen,
        Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen,
        Muş ovasından, Ağrı eteğinden,
        Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden
        Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni,
        Eğin türkülerinin içine gömün beni.

        Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
        En güzellerini saymadım çiçeklerin,
        Çocukları, öğrencileri istiyorum.
        Yalnız ve çileli hayatimin çiçeklerini,
        Köy okullarında açan, gizli ve sessiz,
        O bakımsız, ama kokusu essiz çiçek.
        Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek,
        Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek.

        Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
        Ben mezarsız yaşamayı diliyorum,
        Ölmemek istiyorum, yasamak istiyorum,
        Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın,
        Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın,
        Beni bilse bilse çiçekler bilir, dostlarım,
        Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim,
        Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.

        Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
        Okulun duvarı çöktü altında kaldım,
        Ama ben dünya üstündeyim, toprakta,
        Yaz kış bir şey söyleyen toprakta,
        Çile çektim, yalnız kaldım, ama yasadım,
        Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım,
        Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.
        Simdi sustum, örtün beni, yatırın buraya,

        Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.

        14

        DÖRT YAPRAKLI ÇİÇEK (FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA)

        Çıkamaz çocukluğundan dışarı
        Kimse.
        Oynamamız bundandır.
        Kara toprakla binlerce yıl.

        Çıkamaz çocukluğundan dışarı
        Kimse.
        Bundandır sevmemiz
        kiraz ağaçlarını.

        Çıkamaz çocukluğundan dışarı
        Kimse.
        Kardeşliğimiz bundandır
        Mavi sularla binlerce yıl.

        Çıkamaz çocukluğundan dışarı
        Kimse
        Bundandır inanmamamız
        Kocaman bombalara.

        15

        UÇURTMA (RIFAT ILGAZ)

        Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki…
        Uçurtmayı seviyorlar sözgelişi,
        Bir havalandı mı uçurtmaları
        Daha da güzelleşiyorlar.
        Maviliklerde gözleri
        Özgürlüğü yaşıyorlar
        Uçurtmalarla birlikte.

        Koparıp da iplerini hele
        Bir kurtuldular mı ellerinden,
        Öylesine seviniyorlar ki,
        Gidiş o gidiş, bile bile…

        Kızalım mı umursamayışlarına?
        Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta.
        Onlar da birer uçurtma değil mi?

        Bizim de ne süslü uçurtmalarımız vardı,
        Alıp başlarını gitmediler mi?
        Gözümüzden bile esirgedik
        Hangi birinin ipi kaldı elimizde?

        16

        TİLKİ İLE LEYLEK (ÇEVİREN: SELAHATTİN EYÜBOĞLU)

        Tilki hocanın iyiliği tutmuş bir gün
        Hacı leyleği yemeğe buyur etmiş
        – Ama, demiş tilki, bizde misafir
        Umduğunu değil bulduğunu yer.
        Meğer tilkinin cimrisi hepsinden betermiş
        Bir çorba çıkarmış topu topu
        O da sulu mu sulu
        Hem nerden getirse beğenirsiniz? Tabakta.
        Leylek gagasıyla uğraşadursun
        Tilki bitirmiş hepsini bir solukta.
        Leylek kızmış, ama çekmiş sineye.
        Bir zaman sonra
        O da tilkiyi buyur etmiş yemeğe.
        – Hay hay, demiş tilki, nasıl gelmem?
        Ben dostlara naz etmesini sevmem.
        Tam saatinde gelmiş.
        Leyleğe türlü diller dökmüş.
        Şu güzel bu güzel,
        Hele yemeğin kokusu
        Gel iştahım gel!
        Gerçi tilkilerin iştahı
        Pek nazlı değilmiş ama
        Et kokusu başka şeymiş.
        – Kuşbaşı galiba, demiş
        Bayılırmış etin böylesine
        Hele kıvamında pişmişine.
        Derken yemek sofraya gelmiş,
        Gelmiş ama nasıl?
        Kokusunu al, eti arada bul!
        Dar boğazlı upuzun bir çömlek içinde
        Tam leyleğin gagasına göre
        Tilki burnunu burgu etse nafile.
        Kısmış kuyruğunu evine dönmüş.
        Aç kaldığına mı yansın
        Bir kuşa rezil olduğuna mı?
        El alemi aldatanlar
        Bu masal size:
        Bir gün sizi de sokarlar
        Kurduğunuz kafese…

        17

        BAYRAM (ORHAN VELİ KANIK)

        Kargalar, sakın anneme söylemeyin!
        Bugün toplar atılırken evden kaçıp
        Harbiye nezaretine gideceğim.
        Söylemezseniz size macun alırım,
        Simit alırım, horoz şekeri alırım;
        Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar,
        Bütün zıpzıplarımı size veririm.
        Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!

        18

        KAYIP ÇOCUK (CAN YÜCEL)

        Birden işitilmez olsun ayak seslerim;
        Gölgem bir başka sokağa sapıversin;
        Unutayım bir anda her şeyi,
        Nerde oturduğumu,
        Bir tuhaf adem olduğumu Can adında.
        Aklım arayadursun başka kapılarda kısmetimi,
        Ben, bilmediğim sokaklarda bir başıma;
        Gönlüm öylesine geniş, öyle ferah,
        İlk defa görmüş gibi dünyayı,
        Bir şaşkınlık içinde, yeniden doğmuş gibi;
        Hatırlamam artık değil mi, dostlar,
        Hatırlamam artık garipliğimi?

        19

        ANLAMAK (CAHİT ZARİFOĞLU)

        Bazen anlıyorum
        Bazen anlamıyorum
        Annemi
        Babamı
        Ninemi

        Annem şöyle der
        Göstererek beni
        -Cin gibi maşallah

        Cin ne demek
        Gibi ne demek
        Babam diyor ki
        Bana bakarak
        -Altını üstüne getirmiş evin

        Hiç yapabilir miyim
        Dediklerini
        Tek başıma
        Ninemse der bana
        -Topaç gibi

        Bir dedem
        Açık insan
        Pek de zeki
        Dilinden bal akar
        Attaya gidelim der
        Al sana şeker der
        Göz kırpar
        Okşar
        Sever
        Birde gıdıklar

        Dedemi çok anlıyorum

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