23 Nisan Salı günü bankalar açık mı, kapalı mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?
Bayramlar ve resmi tatillerde bankalar kapalı olabiliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bankaların açık olup olmadığı ise araştırılmaya başladı. Banka işlerini buna göre ayarlayacak olan kişiler bugün bankalar çalışacak mı diye merak ediyor. İşte detaylar...
23 Nisan yurt genelinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Bankaların bugün tam gün mü yarım gün mü çalışacağı ise halkta merak konusu oldu. Bankaların kapalılık durumuna göre işlerini halledecek kişiler bugünden "23 Nisan'da bankalar açık mı?" araştırması yapıyor. İşte, bugün için banka çalışma saatleri...
23 NİSAN SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen bayram resmi tatil takviminde yer alıyor.
23 Nisan'da bankalar da diğer bir çok kurum gibi resmi tatilde olacak ve tüm gün çalışmayacak.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı