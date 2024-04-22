23 Nisan yurt genelinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Bankaların bugün tam gün mü yarım gün mü çalışacağı ise halkta merak konusu oldu. Bankaların kapalılık durumuna göre işlerini halledecek kişiler bugünden "23 Nisan'da bankalar açık mı?" araştırması yapıyor. İşte, bugün için banka çalışma saatleri...