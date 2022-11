Haftanın son On numara çekişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango On Numara çekilişlerini Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirmektedir İşte, MPİ 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 KASIM 2022:

4 - 6 - 11 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30

34 - 35 - 38 - 43 - 49 - 52 - 71 - 72 - 74 - 77 - 79

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.