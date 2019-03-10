26 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü

Kendi alanında başarılı 26 kadın, 'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesi için önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelen 26 ünlü isim, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliği bölümünde okuyan genç kızlar için defilede yürüdü