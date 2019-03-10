26 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü

Giriş: 10.03.2019 - 11:49 | Güncelleme:  

Kendi alanında başarılı 26 kadın, 'Geleceğin Güçlü Kadınları' projesi için önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelen 26 ünlü isim, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliği bölümünde okuyan genç kızlar için defilede yürüdü

  • 126 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    1|45

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Fatma Turgut konseriyle renkli anlar yaşanan gecenin bilet satışından gelen gelirle yüzün üzerinde kız öğrenciye burs sağlanacağı öğrenildi.

  • 226 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    2|45

    Kaan Sekban'ın sunuculuğunu yaptığı gece de Alina Boz, Aydan Taş , Bade İşçil, Burcu Biricik, Çiğdem Batur, Deniz Baysal, Derya Beşerler, Didem Balçın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya Üstündağ, Ece Yosmaoğlu, Elif Engin, Gaye Turgut Evin, Hande Soral, Hande Subaşı, İdil Fırat, Jesica May, Merve Oflaz, Rojda Demirer, Sedef Avcı, Seray Kaya, Tuvana Türkay, Zeynep Beşerler gibi ünlü isimler defile de boy gösterdiler.

  • 326 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    3|45

    Öner Evez'in koreograflığını üstlendiği defilede, Fatma Turgut sahne aldı. Turgut'a bu anlamlı gece de Can Bonomo ve Ferman Akgül birer şarkıda eşlik etti.

  • 426 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    4|45

    Defileyi izlemeye gelenler arasında Sinan Engin, Barış Yurtçu, Emre Yetkin, Neslişah Alkoçlar Düzyatan. Birol Namoğlu ve İsmail Demirci gibi ünlü isimler vardı.

     

  • 526 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    5|45

    Aydan Taş'ın proje tasarımını yaptığı gecede onur konuğu olarak defileye çıkan Meral Çetinkaya dakikalarca ayakta alkışlandı.

  • 626 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    6|45
  • 726 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    7|45
  • 826 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    8|45
  • 926 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    9|45
  • 1026 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    10|45
  • 1126 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    11|45
  • 1226 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    12|45
  • 1326 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    13|45
  • 1426 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    14|45
  • 1526 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    15|45
  • 1626 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    16|45
  • 1726 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    17|45
  • 1826 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    18|45
  • 1926 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    19|45
  • 2026 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    20|45
  • 2126 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    21|45
  • 2226 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    22|45
  • 2326 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    23|45
  • 2426 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    24|45
  • 2526 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    25|45
  • 2626 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    26|45
  • 2726 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    27|45
  • 2826 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    28|45
  • 2926 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    29|45
  • 3026 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    30|45
  • 3126 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    31|45
  • 3226 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    32|45
  • 3326 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    33|45
  • 3426 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    34|45
  • 3526 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    35|45
  • 3626 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    36|45
  • 3726 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    37|45
  • 3826 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    38|45
  • 3926 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    39|45
  • 4026 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    40|45
  • 4126 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    41|45
  • 4226 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    42|45
  • 4326 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    43|45
  • 4426 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    44|45
  • 4526 ünlü isim genç kızlar için defilede yürüdü - Magazin haberleri
    45|45

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0