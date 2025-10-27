Habertürk
        28 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

        28 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü olan 29 Ekim resmi tatil olacak. Ülke genelinde pek çok etkinlik için hazırlıklar bir gün önceden başlarken 28 Ekim Salı günü bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Bankalarda işleri olan vatandaşlar şubelere gitmeden önce banka çalışma saatlerini sorguluyor. Peki 28 Ekim bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

        Giriş: 27.10.2025 - 14:14 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:14
        Cumhuriyet'in 102. yılının idrak edileceği 2025 yılında 29 Ekim'den bir gün önce 28 Ekim'de bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler bu kurumların çalışma durumlarını araştırmayı sürdürüyor. Resmi tatillerde kamu kurumları, okullar, üniversiteler, noterler ve PTT şubeleri kapalı olacak. Peki, 28 Ekim'de bankalar açık mı, kapalı mı, bankalar çalışıyor mu?

        28 EKİM BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

        28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başladığı için, bankalar, PTT'ler ve noterler gibi kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermeyecek.

        29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

        29 Ekim resmi tatildir bankalar kapalı olacak.

        28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

