28 Şubat ve Kobani davaları açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, 28 Şubat davası sanıklarına getirilen afla ilgili, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı. Bugün tahliyeler gerçekleşir. Ülkemiz darbelerin kara lekeleriyle dolu. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması sağlanmış oldu. Bağımsız ve tarafsız yargı kararlarını verdi. 28 Şubat'ı yaşatanlar da cezalara çarptırılmıştı. Demokratik, sivil yeni anayasaya kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecek. 28 Şubat sanıklarının yaşları ilerlemişti. Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanıldı" ifadelerini kullandı.

REKLAM KOBANİ DAVASI KARARI Kobani davası hakkında da değerlendirmede bulunan Tunç, şunları kaydetti: "Orada tahliye olacak olanlar var, beraat edenler var. 6-8 Ekim olaylarında 37 vatandaşımız katledildiler. Olayları hepimiz hatırlıyoruz. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 tanığın yargılanmasına başlanmıştı. 25'i çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı, 15'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 108 sanık yargılandı, 72'si firari. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i de adli kontrolle yargılanıyordu. 24 kişi hakkında cezaları açıklandı, 12 sanık için beraat kararı verildi. Tahliyeler de gerçeklemiş oldu. Bu tür terör olaylarının bir daha meydana gelmemesi için birlik ve beraberliğimizi korumamız çok önemli. Terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokratik siyaset yapmak isteyenlere alan açıktır. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır. Bu süreçleri hep birlikte bekleyeceğiz."