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        Haberler Gündem Güncel 28 Şubat ve Kobani davaları açıklaması - Son dakika haberi

        Adalet Bakanı'ndan 28 Şubat, Kobani davası ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklamaları

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat ve Kobani davaları ile Ayhan Bora Kaplam soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. Tunç 28 Şubat davası affedilen sanıklar için, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı. Bugün tahliyeler gerçekleşir" dedi. Tunç Kobani davası için de, "Orada tahliye olacak olanlar var, beraat edenler var. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır. Bu süreçleri hep birlikte bekleyeceğiz" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:04
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        28 Şubat ve Kobani davaları açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, 28 Şubat davası sanıklarına getirilen afla ilgili, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı. Bugün tahliyeler gerçekleşir. Ülkemiz darbelerin kara lekeleriyle dolu. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması sağlanmış oldu. Bağımsız ve tarafsız yargı kararlarını verdi. 28 Şubat'ı yaşatanlar da cezalara çarptırılmıştı. Demokratik, sivil yeni anayasaya kavuşuncaya kadar mücadelemiz sürecek. 28 Şubat sanıklarının yaşları ilerlemişti. Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanıldı" ifadelerini kullandı.

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        KOBANİ DAVASI KARARI

        Kobani davası hakkında da değerlendirmede bulunan Tunç, şunları kaydetti: "Orada tahliye olacak olanlar var, beraat edenler var. 6-8 Ekim olaylarında 37 vatandaşımız katledildiler. Olayları hepimiz hatırlıyoruz. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 41 tanığın yargılanmasına başlanmıştı. 25'i çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı, 15'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 108 sanık yargılandı, 72'si firari. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i de adli kontrolle yargılanıyordu. 24 kişi hakkında cezaları açıklandı, 12 sanık için beraat kararı verildi. Tahliyeler de gerçeklemiş oldu. Bu tür terör olaylarının bir daha meydana gelmemesi için birlik ve beraberliğimizi korumamız çok önemli. Terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokratik siyaset yapmak isteyenlere alan açıktır. İstinaf ve temyiz süreçleri vardır. Bu süreçleri hep birlikte bekleyeceğiz."

        AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına da değinen Bakan Tunç, "Soruşturmada gözaltına alınan sivil ve resmi görevliler var. Soruşturmanın sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz" dedi

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