29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BURSA

AA

Bursa'da, Kent Müzesi önünde düzenlenen törende konuşan Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü pandemi tedbirleri çerçevesinde kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kan ve ter döken tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren Canbolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimiz yokluk ve imkansızlar içinde bile umutsuzluğa kapılmadan bulunduğu zor durumdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nı zaferle neticelendirmiştir. İnsanlık tarihi bir milletin sarsılmaz ortak iradesiyle kendi kaderini eliyle ve kanlarıyla yazdığına nadir şahit olmuştur. Bu anlamda cumhuriyet milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, istiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan biridir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Garnizon Komutanı Tank Albay Sinan Aydemir, milletvekilleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.