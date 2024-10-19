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        Haberler Gündem 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

        29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 08:41 Güncelleme: 19.10.2024 - 08:41
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        Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.

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        #toplu ulaşım ücretsiz
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