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Haberler Gündem 29 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?
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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 29 Mart Deprem mi oldu, nerede?

Son dakika yaşanan depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son yaşanan depremleri anlık olarak paylaşıyor. "Deprem mi oldu?" "Kaç büyüklüğünde?" Soruları deprem endişesi yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İşte 29 Mart 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler...

29 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak yayınlıyor. İşte 29 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 29 MART

29 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.03.29 08:31:18 39.7278 41.3817 7.5 -.- 2.0 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.03.29 06:10:34 39.8862 41.5733 9.0 -.- 1.8 -.- TASAGIL-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.03.29 05:09:15 39.4677 27.8297 7.4 -.- 1.8 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.03.29 04:15:53 39.5607 28.8833 3.4 -.- 1.2 -.- DEREKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.03.29 04:12:37 40.3427 27.2752 14.9 -.- 1.3 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.03.29 03:37:28 40.8768 31.6902 5.2 -.- 1.5 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.03.29 02:19:32 40.0343 39.0032 4.6 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.03.29 00:46:35 37.8887 29.8290 9.3 -.- 1.1 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.29 00:11:52 37.9362 27.6178 5.4 -.- 2.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

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