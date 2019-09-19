3-2-1 Poğaça Tarifi, Nasıl Yapılır?

Yapımı hem çok kolay hem hızlı hem de çok lezzetli olan 3-2-1 poğaça kolay kolay bayatlamıyor. Okula giden çocuğunuz var ise bu poğaçadan yapmanız onu çok mutlu edecektir. Şimdiden afiyet olsun.

3-2-1 Poğaça Tarifi Malzemeler;

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

3-2-1 Poğaça Tarifi İç Malzemesi;

150 gram beyaz peynir

3-2-1 Poğaça Tarifi Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam

3-2-1 Poğaça Tarifi Yapımı;

Bir yoğurma kabının içerisine yoğurt, yumurta beyazı ve yağı alıp güzelce karıştırın.

Ardından kabartma tozlarını sirkeyi tuzu ve şekeri ekleyip tekrar karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Ele yapışan bir hamur elde etmeniz gerekmektedir.

Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve yassılaştırın.

Yassılaştırdığınız bu hamur parçalarının arasına beyaz peynirden biraz koyun. Kenarlarını birleştirip üzerlerini kapatın.

Yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine poğaçaları dizin.

Tüm bu hamuru aynı şeklide hazırlayıp tepsiye dizin.

Üzerlerine bir fırçayla yumurta sarısı ve susam sürüp 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.

Tepsiyi fırından aldıktan sonra biraz bekleyip servis edin.

3-2-1 Poğaçanın Tarifinin Püf Noktaları;