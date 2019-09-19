3-2-1 Poğaça Tarifi, Nasıl Yapılır?
Yapımı hem çok kolay hem hızlı hem de çok lezzetli olan 3-2-1 poğaça kolay kolay bayatlamıyor. Okula giden çocuğunuz var ise bu poğaçadan yapmanız onu çok mutlu edecektir. Şimdiden afiyet olsun.
3-2-1 Poğaça Tarifi Malzemeler;
- 3 paket kabartma tozu
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta beyazı
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 5 su bardağı un
3-2-1 Poğaça Tarifi İç Malzemesi;
- 150 gram beyaz peynir
3-2-1 Poğaça Tarifi Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı susam
3-2-1 Poğaça Tarifi Yapımı;
- Bir yoğurma kabının içerisine yoğurt, yumurta beyazı ve yağı alıp güzelce karıştırın.
- Ardından kabartma tozlarını sirkeyi tuzu ve şekeri ekleyip tekrar karıştırın.
- Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Ele yapışan bir hamur elde etmeniz gerekmektedir.
- Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve yassılaştırın.
- Yassılaştırdığınız bu hamur parçalarının arasına beyaz peynirden biraz koyun. Kenarlarını birleştirip üzerlerini kapatın.
- Yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine poğaçaları dizin.
- Tüm bu hamuru aynı şeklide hazırlayıp tepsiye dizin.
- Üzerlerine bir fırçayla yumurta sarısı ve susam sürüp 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.
- Tepsiyi fırından aldıktan sonra biraz bekleyip servis edin.
3-2-1 Poğaçanın Tarifinin Püf Noktaları;
- Hamurun ele yapışır olması gerekmektedir.
- Unu koyarken az az koyalım hamur una doymasın.
- Kullanılan una göre ilave edilecek miktar değişiklik gösterebilir.
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