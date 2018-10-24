Sosyal medyayı ikiye ayıran elbise ve ayakkabı fotoğraflarından sonra internet, yeni bir eğlence ile çalkalandı. WhatsApp üzerinden yayılan bir fotoğraf eğer size ulaştıysa muhtemelen aynı görselin 3 farklı renkteki halini göreceksiniz.

Hintli mühendisler tarafından oluşturulduğu söylenen paylaşımı ilk aldığınızda pembe renginde duruyor. Ancak görsele tıkladığınızda oje ve dudak bordoya dönüyor. Fotoğraf başka bir kişiye gönderildiğinde ise yeşil gözüküyor.

Peki aynı görsel 3 farklı renge nasıl dönüşebiliyor? Aslında fotoğraflarda ufak bir oynama var. Görsel jpeg değil, png formatında olduğu için fotoğrafın arkasındaki fon da görülebiliyor.

WhatsApp'tan gelen mesajların arka planı beyaz olduğu için, beyaz önüne konulunca görsel pembe oluyor.

Fotoğrafa dokununca açılan görselin arka planı siyah olduğu için, görsel bordoya dönüyor. Gönderilen mesajların arka planı yeşil olduğu için de görsel yeşilin önünde yeşil duruyor.

Fotoğrafın orijinali ise aslında kırmızı!

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