3 liderden 'Terörsüz Türkiye' mesajı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin, TBMM'de Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, üç partinin genel başkanı gündeme ilişkin konuşma yaptı.

Ramazan ayını tebrik ederek konuşmasına başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ramazanın tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Arıkan, bu yıl ramazanın kardeşlik vakti olması gerektiğini söyleyerek, bu coğrafyada en güçlü kardeşlik bağlarının Türkler ve Kürtler arasında olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ifade eden Arıkan, "Bu minvalde silahların susmasını, terör örgütlerinin kendilerini feshetmesini ve sorunları ortadan kaldıracak adımların atılması yönündeki çabaları önemli buluyor, süreci dikkatle takip ediyoruz." dedi.

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İmralı ve Kandil hattına endekslenmiş bir sürecin hayal kırıklığına dönüşmesinden kaygı duyduklarını belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Şeffaf bir şekilde yönetilmesi, özellikle şiddet ve terör eylemlerinden etkilenen toplumsal kesimlerin tüm hassasiyetleri dikkate alınarak sürece dahil edilmesi bizim temel beklentimizdir. Eğer böyle olursa, milletimiz, bu sürece itibar edecek, sahip çıkacaktır. Şüphesiz ki çözüm, etnik ve mezheplere dayalı yeni mikro devletler kurmak, İslam dünyasını yeni parçalara ayırmak değil, mevcut parçalanmışlıkları gidererek daha büyük bir birlikteliğe doğru yol almak olacaktır. Çözüm, namlunun ucunda değildir. Çözüm, ilmin, ahlaki değerlerin ve hukukun temel kurallarına bağlı kalınarak bulunabilir."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze hakkındaki sosyal medya paylaşımına tepki gösteren Arıkan, paylaşımın insani değerleri de vicdani sorumlulukları da derinden yaraladığını vurguladı.

"Gazzelilerin hak ve onuru, sosyal medya eğlencesi değildir" diyen Arıkan, sosyal medyanın, insani trajedilerle dalga geçmek veya toplumsal acıları küçük düşürmek için kullanılamayacağını söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeyi hatırlatan Arıkan, güçten anlayanlara gerekli dersin ancak güçle verilebileceğini ifade etti. Savunma sanayi kuruluşlarına seslenen Arıkan, şöyle konuştu:

"Buradan, kamu savunma sanayisi kuruluşlarımıza, Baykar nezdinde özel savunma sanayi kuruluşlarımıza canıgönülden sesleniyorum; üretebildiğiniz kadar üretin. En yeni teknolojilerin peşine düşün. Onların caydırıcı güçlerini etkisiz hale getirecek teknolojilere yönelin. D-8'i yanınıza alın. Sadece ülkemizin değil Gazze'nin, İslam coğrafyasının malı, haysiyeti, onuru buna bağlıdır. Saadet Partisini ve Milli Görüşü her zaman bu mücadelede yanınızda bulacaksınız." "ÇÖZÜM, SİZE GÜMÜŞ TEPSİDE SUNULMAZ" DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da barışın savaştan, sükutun kavgadan, diyaloğun çatışmadan, yaşamanın ölmekten iyi olduğunu dile getirdi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinen Babacan, silah bırakmaya yönelik sözlerin tutulup tutulmayacağını yakından takip edeceklerini belirtti. REKLAM Babacan, süreci "temkinli bir iyimserlikle takip edeceklerini" aktararak, "Çözüm, size gümüş bir tepside sunulmaz, hediye edilmez. Adım adım inşa edilmesi, ilmek ilmek örülmesi gereken bir süreçtir. İyi bir yol haritası, siyasi irade ve en önemlisi de kararlılık gerektirir." diye konuştu. Suriye'deki Kürtlerin Türkiye ile dostane ilişkiler içerisinde olmasının en büyük arzu ve hedefleri olduğunu bildiren Babacan, "Nasıl ki ülkemizde bin yıllık Türk ve Kürt kardeşliğini esas alarak yeni bir döneme giriyorsak, tüm komşu ülkelerdeki Kürtlerle de kardeşlik hukuku içinde beraberce var olalım istiyoruz. İşte bu sebeple sadece Türkiye'de değil, tüm komşularımızda Türkiye'ye doğrulma ihtimali olan silahların hepsi terk edilmeli, daha nice binlerce yıllar sürecek birlikteliğin üzerine gölge düşürülmemelidir." ifadelerini kullandı. Kürsüye getirilen "ramazan sepeti"ndeki ürünlerin haziran 2018'deki fiyatlarıyla bugünkü fiyatlarını da karşılaştıran Babacan, 2018'de 100 lira olan bir alışverişin bugün 800 lira olduğunu belirtti. "SPEKÜLASYONLARA BAKMAYALIM" Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise samimi olmak şartıyla, iyi niyetle atılan, terör örgütlerinden arındırılmış bir Türkiye'ye ulaşacak her yol ve yöntemi desteklediklerini ifade etti.