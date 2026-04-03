3 Nisan 2026 son depremler listesi: AFAD ve Kandilli verileri ile bugün en son ne zaman, nerede deprem oldu?
3 Nisan Cuma günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde depremler kaydedildi. Gün içindeki sarsıntılara dair veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve saat bilgileri düzenli şekilde kamuoyuna aktarılıyor. Bugün sabah saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.0 ve 2.0 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 12 ila 14 kilometre derinlikte gerçekleşen depremler, bölgede kısa süreli hissedildi. İşte 3 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen son depremlere ilişkin güncel detaylar…
BALIKESİR'DE ÜST ÜSTE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.56'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.21 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Saat 11.01'de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem daha oldu. 2.9 büyüklüğündeki deprem, 8.37 kilometre derinlikte gerçekleşti.
3 NİSAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-04-03 00:47:34 37.87528 36.48722 6.97 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-03 01:42:54 37.62361 27.07528 13.04 ML 2.5 Ege Denizi - [09.13 km] Söke (Aydın)
2026-04-03 03:04:27 39.25417 29.005 7.72 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2026-04-03 04:56:47 39.13917 28.35194 11.21 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 11:01:27 39.13889 28.34194 8.37 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-03 01:36:22 39.25556 29.01 8.03 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2026-04-03 09:23:29 38.52694 44.29194 7.0 MW 3.3 Saray (Van)
2026-04-03 11:49:27 37.32694 37.03639 13.53 ML 3.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)