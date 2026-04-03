Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 3 Nisan 2026 son depremler listesi: AFAD ve Kandilli verileri ile bugün en son ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        3 Nisan 2026 son depremler listesi: AFAD ve Kandilli verileri ile bugün en son ne zaman, nerede deprem oldu?

        3 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde farklı bölgelerde hissedilen çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Gün boyunca kaydedilen sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak kamuoyuna duyuruldu. Yetkili kurumlar, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve gerçekleşme saatine ilişkin verileri düzenli şekilde paylaşmaya devam ederken, vatandaşlar da son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 3 Nisan 2026 tarihinde yaşanan son depremlere ilişkin güncel veriler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2026 - 20:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        3 Nisan Cuma günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde depremler kaydedildi. Gün içindeki sarsıntılara dair veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve saat bilgileri düzenli şekilde kamuoyuna aktarılıyor. Bugün sabah saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.0 ve 2.0 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 12 ila 14 kilometre derinlikte gerçekleşen depremler, bölgede kısa süreli hissedildi. İşte 3 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen son depremlere ilişkin güncel detaylar…

        2

        BALIKESİR'DE ÜST ÜSTE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.56'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.21 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 11.01'de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem daha oldu. 2.9 büyüklüğündeki deprem, 8.37 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        3 NİSAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-04-03 00:47:34 37.87528 36.48722 6.97 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2026-04-03 01:42:54 37.62361 27.07528 13.04 ML 2.5 Ege Denizi - [09.13 km] Söke (Aydın)

        2026-04-03 03:04:27 39.25417 29.005 7.72 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        2026-04-03 04:56:47 39.13917 28.35194 11.21 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-04-03 11:01:27 39.13889 28.34194 8.37 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-04-03 01:36:22 39.25556 29.01 8.03 ML 3.2 Simav (Kütahya)

        2026-04-03 09:23:29 38.52694 44.29194 7.0 MW 3.3 Saray (Van)

        2026-04-03 11:49:27 37.32694 37.03639 13.53 ML 3.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

        4

        5

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
