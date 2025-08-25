30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı? 30 Ağustos bankalar hizmet veriyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım sürerken, en çok merak edilen konulardan biri tatilin mesai düzenine etkisi oldu. Bankaların, resmi dairelerin ve özel sektör çalışanlarının 30 Ağustos'ta nasıl bir program izleyeceği araştırılıyor. Özellikle banka işlemleri planlayanlar "Zafer Bayramı'nda bankalar çalışacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
Yaz tatilinin son günleriyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı heyecanı da gündeme taşındı. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının ve bankaların çalışma düzeni sorgulanırken, özel sektördeki mesai uygulamaları da merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos’ta bankalar ve kamu kurumları açık olacak mı? İşte güncel bilgiler...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan Zafer Bayramı olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel gün, 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı tarihi simgeliyor. Türkiye genelinde her yıl kutlanan bu bayram, 1 günlük bir resmi tatil kapsamında yer alıyor.
BANKALAR VE RESMİ KURUMLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?
30 Ağustos 2025 günü hem resmi tatil olması hem de cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle; Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.